Rise of Empires: Ottoman - Netflix'in yeni dizisi hakkında bilinenler

Belgesel ve kurgunun iç içe geçtiği bir kurguya sahip olacak dizinin anlatım bölümlerini ise Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance gerçekleştirdi.

Dizide yer alan oyuncular arasında Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır da bulunuyor.

Dizinin oyuncuları kim, Fatih Sutan Mehmet'i kim canlandırıyor** ?**

Dizi altı bölümden oluşacak ve 24 Ocak'tan itibaren izlenebilecek.

Altı bölümlük Rise of Empires: Ottoman adlı dizi, 24 Ocak'tan itibaren izlenebilecek.

H**angi dönemi konu alıyor?**

Dizi, 15. yüzyılda yaşamış olan Fatih Sultan Mehmet'in hikâyesine odaklanıyor.

Sultan II. Mehmed'in 13 yaşında tahta çıkmasıyla başlayan dizi, İstanbul'un fethini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini konu alıyor.

Dizinin yapımcısı STXtv'nin Başkan Yardımcılarından Jada Miranda, "STXtv olarak ilgimizi en çok çeken şeyler, dünyadaki karşıt görüşler arasında köprü vazifesi görebilen hikâyeler. Bu hikâye de bize kültürlerin çatışması konusunda yankılarını bugün dahi hissedebildiğimiz çok heyecan verici bir perspektif sunuyor" dedi.

Dizinin danışmanları kim?

Prof. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan ise dizinin danışmanlarından.

Çekimleri İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yapılan dizinin yönetmenliğini Emre Şahin üstleniyor.

İstanbul'da Türk ve ABD'li bir aileye doğan Şahin'in yönettiği Takım: Mahalle Aşkına filmi, 2015'te Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve Behlül Dal Jüri Özel Ödüllerini kazanmıştı.

Netflix son olarak geçen yıl Atiye adlı bir Türk dizisi yayımlamıştı. O dizinin aksine, Rise of Empires: Ottoman'ın dili İngilizce olacak.