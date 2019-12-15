Risk Analiz Birimi ile 5 yılda 7 bin 302 yabancı terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Risk Analiz Birimi ekiplerinin terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PYD-PKK’ya katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen teröristleri yakalama süreci tüm ayrıntılarıyla görüntülendi.

Terör polisinin gözle yaptığı taramayla başlayan takip, şüphelinin görüşme odasına götürülerek sorgulanmasıyla devam ediyor, pasaport incelemesiyle de tamamlanıyor.

Şüphelinin yabancı terörist olduğu belirlendikten sonra ülkesine geri gönderiliyor. Aranan bir terörist olduğu belirlenirse yargı süreci başlıyor. TEM verilerine göre 2014 yılından bugüne kadar havalimanlarından Türkiye’ye ve buradan da çatışma bölgelerine geçiş yapmak isteyen DEAŞ, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra, gibi terör örgütleri üyesi ya da bağlantılı bulunan 7 bin 123 terörist inad (ülkeye sokulmamak), 179 terörist ise deport (sınırdışı) edildi. Risk Analiz Birimi, 5 yılda toplam 7 bin 302 yabancı teröristi durdurdu.

YOLCULAR ARASIDAKİ TERÖR POLİSİNİN GÖZ TEMASIYLA TAKİP BAŞLIYOR



Yabancı teröristlerle ilgili çalışmalar üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama kesintisiz göz takibiyle başlıyor. Risk Analiz Birimi ekipleri sivil kıyafetleriyle, terör örgütlerine katılımın yoğun olduğu belirlenen ülkelerden gelen uçakların yolcuları arasında dolaşıyor. Uzmanlaşmış ekipler yabancı teröristlerin profiline uyan şüpheli yolcunun yanına yaklaşarak önce kendisini tanıtıyor. Terör Şube polisi şüpheli gördüğü kişiyle ayaküstü kısa bir konuşma yapıyor. Polisin ilk tespitleri süreci başlatıyor. Şüpheli görülen kişi göz bebeklerindeki büyümeden, sık sık yere bakmasına, sesindeki titremeden sürekli yüksek sesle konuşmasına, konuşurken ellerini ovuşturmasından, çıkış noktalarını aramasına kadar birçok bedensel tepkiyle kendini ele veriyor. Polis ilk değerlendirmesinde yabancı terörist olabileceği kanaatine varırsa şüpheli özel bir odaya götürülüyor.