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"Risk dengesi aşağı yönlü hareket ediyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

ECB Başkanı Mario Draghi: - "Büyümeye yönelik risk dengesi halen aşağı yönlü hareket ediyor ve küresel zorluklar baskı oluşturmaya devam ediyor" - "Ekonomi yavaşlarken, piyasalar daha az iş gücü piyasası baskısı bekliyor ancak bunu henüz görmedim" - “İtalya’da öncelik büyümeyi ve istihdamı sağlamak”

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, büyümeye yönelik risk dengesinin halen aşağı yönlü hareket ettiğini belirterek, “Küresel zorluklar baskı oluşturmaya devam ediyor.” dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son gelen verilerin zayıf kaldığını ifade eden Draghi, büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu kaydetti.

Parasal genişlemenin halen gerekli olduğunu dile getiren Draghi, ECB’nin geçen ay duyurduğu, yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO3) programının bankaların uygun borç verme koşullarının devamına ve özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimini desteklenmesine yardımcı olacağını savundu.

ECB Başkanı, söz konusu programının detaylarının ekonomiye bağlı olduğunu ve gerekli detayların gelecek dönemde açıklanacağını bildirdi.

Draghi, ECB’nin Banka Kredileri Anketi'ninin toplam kredi koşullarının halen uygun olduğunu gösterdiğini aktararak, şirketlere yönelik kredi büyümesinin son aylarda ılımlaştığını söyledi.

"Ekonomi yavaşlarken, piyasalar daha az iş gücü piyasası baskısı bekliyor ancak bunu henüz görmedim." diyen Draghi, ECB’nin Yönetim Konseyi'nde belirsizlik ortamında beklenmedik durumlara cevap verecek "tüm araçları" kullanma kararının oy birliği ile alındığını vurguladı.

Enflasyon hedeflerine tamamen bağlı olduklarını anlatan Draghi, "Çok az enflasyonu idare edebileceğimiz her türlü izlenimi ortadan kaldırdık.” dedi.

- "Negatif faizler ihtiyaç duyulursa hafifletilebilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife tehditlerinin genel güvene zarar verdiğini vurgulayan Draghi, böyle tehditlerin küresel ekonomik büyümeye aşağı yönlü etki yaptığını anlattı.

Draghi, "Büyümeye yönelik risk dengesi halen aşağı yönlü hareket ediyor ve küresel zorluklar baskı oluşturmaya devam ediyor.” dedi.

Mario Draghi, bütün bunlara rağmen Avro Bölgesi ekonomisinde “durgunluk” riskinin düşük kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Draghi, Avro Bölgesi’ndeki banka karlılıklarının İngiltere’dekinden daha fazla ve Japonaya’ya yakın olduğunu ifade ederek, “Bankaların negatif faiz oranlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için çok erken.” diye konuştu.

Bugün ECB’nin Yönetim Konseyi'nde parasal genişlemeyi ve bankanın kullanacağı araçlar hakkında konuşmadıklarını aktaran Draghi, negatif faiz etkisinin zamanla değiştiğini ve negatif faizlerin ihtiyaç duyulursa hafifletileceğine işaret etti.

Negatif İtalyan ekonomik verilerinin sürpriz olmadığını belirterek, “Öncelik büyümeyi ve istihdamı sağlamak.” diye konuştu.

-Faiz oranları değişmedi

ECB, Yönetim Konseyi'nde faiz oranlarının değiştirilmemesi kararı alındığını, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığını açıklamıştı.

Yönetim Konseyi tarafından, faiz oranlarının, en azından bu yıl sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalması da öngörüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi risk

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