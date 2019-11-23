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Risk devam ediyor, evlerine giremiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

Samsun’da dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarı ve bahçesi çöken binadaki risk devam ediyor, apartman sakinleri evlerine giremiyor.Atakum ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın, Afanlı Deresi’nde yapılan ıslah çalışmasından dolayı istinat duvarı ve bahçesi çökmüştü.

Samsun’da dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarı ve bahçesi çöken binadaki risk devam ediyor, apartman sakinleri evlerine giremiyor.
Atakum ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın, Afanlı Deresi’nde yapılan ıslah çalışmasından dolayı istinat duvarı ve bahçesi çökmüştü. Bina sakinleri büyük panik yaşamış, akabinde bina boşaltılmıştı. Çöken bölgede güçlendirme çalışması devam ediyor. İstinat duvarının altına kayalar yerleştirilerek kayma riski önlenmeye çalışıyor. İki gündür evlerine giremeyen apartman sakinleri yakınlarının yanında kalıyor.

"Bugünde eve giremeyeceğiz"
Apartman sakini Sinan Arslan olay hakkında bilgi verdi. O gün büyük panik yaşadıklarını ifade eden Arslan, "Binamızda beton kayması oldu. Biz de korku ile aşağıya indik. Şu ana kadar eve daha girme müsaadesi verilmedi. Hafriyat çalışmaları devam ediyor. Atakum Belediyesinden yetkililer geldi. Kazık çakılmadan kesinlikle çalışmalar bitmeyecek. Yüklenici firma çalışmalara devam ediyor. Bugün de eve giremeyeceğiz" dedi.

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