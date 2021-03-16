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Risk haritası güncellenseydi hangi il hangi renkte olacaktı? İşte yanıtı

16.03.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Risk haritası güncellenseydi hangi il hangi renkte olacaktı? İşte yanıtı

Dün gerçekleşen kritik kabine toplantısı sonrası herkes Türkiye'de illerin risk durumunu gösteren haritanın güncellenmesini bekliyordu. Ancak harita güncellenmezken, artan vaka sayıları endişe yarattı. Peki illerin vaka sayılarını gösteren risk haritası güncellenseydi, hangi il hangi renkte olacaktı. İşte detaylar...

Türkiye'de koronavirüs sürecinde normalleşme risk haritasına uygun olarak başlatılmıştı. Ancak normalleşmeye adım atar atmaz mutasyonlu virüs 76 ile yayılınca vaka sayıları patlama yaptı. Günlük vaka sayıları 15 binin üzerine çıkınca gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Herkes normalleşme kurallarını belirleyen risk haritasındaki değişimi bekledi. Dün yapılan kabine toplantısından sonra haritanın değişeceği düşünüldü. Ancak bu olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan risk haritası 26 Şubat 2021 tarihinde takılıp kaldı.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENSEYDİ NASIL OLACAKTI?

26 Şubat'ta yayınlanan harita baz alındığında vaka sayılarındaki artışa göre yeni risk haritası yayınlanmış kırmızı listeye giren il sayısı 48'e yükselmeliydi. Yani harita aslında aşağıdaki gibi olmalıydı;

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SAMSUN REKORA KOŞUYOR

Koronavirüs vaka sayısı haritası açıklandı: Samsun yine zirvedeKoronavirüs vaka sayısı haritası açıklandı: Samsun yine zirvede

Sağlık Bakanlığı risk haritasını güncellemeden bırakırken il il vaka sayıları haritası ise değişti. Yenilenen haritada Samsun 458'e çıkan vaka sayısı ile rekora koşuyor. Sinop 345, Giresun 296, Ordu 248, Trabzon 222, Rize ise 188 vaka ile Karadeniz'deki alarm durumunun devam ettiğini gösteriyor. Konya'daki vaka sayıları da hızla tırmanıp 203'e çıkarken, Balıkesir'de vaka sayısı rekor artışla 257'ye, Tokat'ta 243'e, Kilis'te 255'e ulaştı. İstanbul'daki vaka sayıları ise 12 Mart 2021 itibariyle 1178'e, Ankara'da 68'e, İzmir'de 78'e çıktı. Aksaray, Kayseri, Amasya Edirne, Osmaniye, Kastamonu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Artvin, Kocaeli ve Gümüşhane de vaka sayıları 100'ün üzerine sıçradı.

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Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıSağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı


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koronavirüs (Covid-19) normalleşme Koronavirüs risk haritası

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