HABER

Risk haritası yayınlandı (Listede Türkiye'den 2 yer var)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 13:03 | Son Güncelleme

Yükselen deniz seviyesi nedeniyle Akdeniz kıyısındaki UNESCO Dünya Miras Alanlarının yaklaşık yüzde 80'inin risk altında olduğu uyarısında bulunuldu. Risk altında olduğu belirtilen yapılardan ikisi de Türkiye'de.

"Sciencemag" internet sitesinde yer alan yeni bir çalışmada, deniz seviyesinin yükselmesinin yalnızca evleri, iş yerlerini ve kıyı altyapısını değil aynı zamanda Dünya Miras Alanlarını da tehdit ettiği bildirildi.

Risk haritası yayınlandı (Listede Türkiye'den 2 yer var)

1 / 10

Çalışmada, 2100 yılına kadar bölge genelinde su taşkınları riskinin yüzde 50, erozyon riskinin de yüzde 13 oranında artabileceği ve söz konusu 49 alandan 40'ının deniz taşkını, 46'sının ise kıyı erozyonu tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.
2 / 10

Çalışmada, Yunanistan'daki Ortaçağ'dan kalma tarihi Rodos şehri, Cezayir'deki Cezayir Kasbahı ve İtalya'daki Venedik Lagünü yükselen deniz seviyesi nedeniyle risk altındaki yerler arasında listelendi.
3 / 10

Risk altında gösterilen yapılar arasında İstanbul'da bulunan Aya Sofya Müzesi de yer aldı.
4 / 10

Risk altında gösterilen ve Türkiye'de yer alan bir başka yapı ise Efes Antik Kenti oldu.
5 / 10

Risk altında olduğu belirtilen diğer yapılardan bazıları şöyle... Dubrovnik (Eski kent)
6 / 10

Delos
7 / 10

Palazzi dei Rolli
8 / 10

Kartaca
9 / 10

Rodos
10 / 10

Akdeniz'deki Dünya Mirası Listesinde yer alan düşük yükseltideki 49 alanda yapılan çalışmada, bu alanlardan 37'sinin sel, 42'sinin kıyı erozyonu tehdidi altında olduğu belirtildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Miras Alanları yükselen deniz seviyesi

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
800 milyon avro para cezasına çarptırıldı

800 milyon avro para cezasına çarptırıldı

5000 mAh’lık devasa bataryayla geliyor

5000 mAh’lık devasa bataryayla geliyor

800 milyon avro para cezasına çarptırıldı

800 milyon avro para cezasına çarptırıldı

Akıllı prizler ile elektrik tasarrufu yapmak mümkün

Akıllı prizler ile elektrik tasarrufu yapmak mümkün

2019 iPhone modelleri hakkında ilk detaylar

2019 iPhone modelleri hakkında ilk detaylar

Oppo R15X ortaya çıktı

Oppo R15X ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.