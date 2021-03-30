Risk haritasında İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

İllerin risk durumuna göre dört gruba ayrılan koronavirüs risk haritası kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklerden oluşuyor. Güncel haritaya göre Türkiye'nin yüze 80'inin kırmızı renge dönmesi ile pek çok kişi İstanbul'un risk haritasındaki rengini araştırmaya başladı. İşte, İstanbul'un risk haritasındaki rengi...

İSTANBUL KIRMIZI RENGE DÖNDÜ MÜ?

Türkiye'nin nüfusunun en yoğun olduğu illerden biri olan İstanbul bir önceki koronavirüs risk haritasında yüksek riskli illeri temsil eden turuncu kategoride yer alıyordu. Güncel koronavirüs risk haritasında kırmızı renge dönen İstanbul, çok yüksek riskli iller arasında olan 58 şehrin arasında yer alıyor.

Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak,orta riskli (sarı) iller grubuna girerken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs risk haritası ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."



