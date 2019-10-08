Risk oluşturan ağaçlar “sonik tomografi” ile tespit ediliyor

Bahçelievler’de yağmur, fırtına ve çeşitli nedenlerle asırlık ağaçların devrilme riskine karşı önlem alınabilmesi amacıyla riskli bulunan ağaçlara sonik tomografi çekildi. Uygulanan sistem ile eğer ağaç sağlıklıysa bir sensörden diğer sensöre ses çok hızlı gidiyor, eğer ses daha yavaş ulaşıyorsa ağaca çürük raporu veriliyor. Bahçelievler’de yağmur, fırtına ve çeşitli nedenlerle ağaç devrilmesi ile oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek amacıyla 1 ay önce riskli ağaçlara yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile Bahçelievler Belediyesinin ortak çalışması sonucu tespit edilen yüksek riskli ağaçların sonik tomografi ile röntgeni çekiliyor. Bu kapsamda Milli Egemenlik Parkı’nda yapılan çalışmayla parktaki ağaçların sonik tomografisi çekildi. Ağaçlarda dışarıdan görünmeyen çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler, ağaçlara yerleştirilen malzemeler sayesinde ses dalgalarıyla tespit edildi. Çalışma kapsamında parkta bulunan ağaçlardan bir sakız ağacının sağlıklı olduğu yapılan işlemlerle görüldü. Bazı ağaçların ise risk grubunda olduğu belirlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da parkta asırlık ağaçları inceleyen İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil ile çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ağaçların yaşam ömürleri uzatılmaya çalışılıyor

Tomografisi çekilen ağaçlardan elde edilecek bilimsel verilere göre; ağaçlara bakım, restorasyon ve destekleme yöntemleri uygulanıyor. Bu kapsamda budama işlemi ile tepe tacını küçültme, mekanik olarak destekleme çalışmaları ve hasarlı kısımlarda mantar dokularının temizlenerek macun ile doldurma çalışmaları gibi tedavi yöntemleri ile ağaçların yaşam ömürlerinin uzatılmaya çalışılıyor. Ağaç kurtarılamayacak durumda ise, can ve mal kaybına zarar vermemesi için kesim çalışmalarına başlanıyor. Çalışmanın ilçe genelinde sürmesi planlanıyor.

“Ağaçların gövdelerinin, içinin çürük olup olmadığını tespit ediyoruz”

İlçe genelinde riskli ağaçların tespitinin önlem alınması noktasında büyük önem taşıdığını ve amaçlarının yeşili korumak olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Şunu vurgulamak isterim deprem gündemdeyken ağaçlarla ilgili bu çalışma nereden çıktı diye bir düşünce olabilir. Biz buna Eylülde başladık. Ağustos’ta bir fırtına oldu, ağacımız devrildi bir kardeşimize geldi. Ondan dolayı hemen İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile irtibata geçtik. Ağaçlarımızı dışarıdan çok iyi, yeşil görüyoruz. Ama bilimsel olarak bilmiyoruz. Belki bir çocuk parkındaki bir ağaç çocukların üstüne gelebilecek. Ondan dolayı İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile irtibata geçtik. Onlar geldiler, tomografi çekiyorlar. Ağaçların gövdelerinin içinin çürük olup olmadığını tespit ediyoruz. Çürük varsa ıslah edilebilirse desteklerle ayakta durabilirse durabilecek. Olmazsa belki bir yerlere taşıyacağız. Belki daha fazla bir tedbir alacağız” dedi.