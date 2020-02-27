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Riski göze aldı! Buz tutan göle iniş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Rusya’da bir pilot, tüm risklere rağmen buz tutan Baykal gölüne iniş yaparken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Rusya’nın Novosibirsk şehrinde yaşayan pilot Vadim Makhorov, aynı zamanda geziler düzenleyerek yaşadığı coğrafyanın güzelliklerini görüntüleyip tüm dünyaya duyuruyor.

Rusya’nın en büyük göllerinden olan Baykal gölünün üzerinden sürekli uçuş yapan Makhorov, kendisinin gördüğü güzellikleri tüm dünyaya aktarmak istedi.

2 pilot arkadaşıyla anlaşan pilot, Cassena 172 tipi uçağıyla Rusya’nın Listvyanka şehrinden kalkış yaptı.

Baykal gölünün "Kutsal Burun" olarak bilinen Svjatoy Nos noktasına ulaşan pilot, gölün üzerini kaplayan buzu kuş bakışı gözlemledikten sonra uçağını gölün ortasına indirdi. Bu sırada diğer pilot arkadaşları iniş anını kaydederken ortaya unutulmaz görüntüler çıktı.

RİSKLİ DENEMEYİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Pilot Vadim Makhorov görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayarak, "Bu güzellikleri hep ben görüyordum. Herkesin görmesini istedim. Baykal gölü belli dönemlerde buz tutuyor ama kalın tabaka buz tutmuyor. İniş çok riskliydi ve daha önce hiç buzun üzerine iniş yapılmadı. Bende daha önce hiç deneme yapmadım. Bu denemeyi arkadaşlarımla kayıt altına aldık. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Rus pilotun bu ilginç denemesi kısa sürede yayılırken Baykal gölüne iniş görüntüleri medyanın da ilgisini çekti. Pilot çok sevdiği Baykal gölünü tanıtma amacına bu riskli denemesiyle ulaşmış oldu.

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Rusya pilot buz

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