RİSKLİ BİNADA 'KAPILI ÖNLEM' SOKAK SAKİNLERİNİ BÖLDÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)

Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki binanın kapılarının, önünden geçenlerin başına birşey düşmemesi için 'U' şeklinde binanın etrafına dizilmesi sokak sakinlerini böldü. Belediye zabıtasını çağırarak bu önlemi aldırtan esnaf Ali Şahin, "Beni de şikayet ediyorlar. Ancak, birilerinin başına bir şey düşmesi yerine bu önlem de iyidir" dedi.

Gümüşpala Mahallesi'nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilendi. 24 Ağustos 1999'tan bu yana süren yargı süreci tamamlanamayınca bina yıkılamadı. 6 ay önce Avcılar Belediyesi binayı mühürlerken, bina sakinleri mühürü açarak oturmayı sürdürdü. AFAD'ın 2 ay önce 20 yıl önce 'Ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbetini sorması üzerine zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinleri çaresiz evlerini terk etti.