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Riskli bölgelerden gelenlere hızlı test zorunluluğu

24.12.2020 13:06 | Son Güncelleme:
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Riskli bölgelerden gelenlere hızlı test zorunluluğu

Almanya’da Bavyera'dan sonra Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti de Türkiye gibi riskli ülkelerden gelenlere koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirdi.

Almanya’da Bavyera eyaletinden sonra Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya da riskli bölgelerden gelenlere koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Türkiye gibi riskli bölgelerden gelenler 28 Aralık tarihinden itibaren hızlı koronavirüs testi yaptırmakla yükümlü olacak. Gelenler hem seyahatten önceki 24 saat içinde hem de geldikten hemen sonra test yaptıracak. Uçakla gelişlerde havalimanlarında hızlı test imkanı ücret karşılığında sunulacak. Tüm bu kararlar Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni korona genelgesi içinde yer aldı. Uygulamadan transit yolcular ve sınırdan sınıra geliş gidişlerde bulunanlar etkilenmeyecek.

Yaşlı bakım yurtlarına girişte test mecburiyeti

Eyaletin sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre test yaptırmayı reddedenlerin yaşlı bakım yurtlarına girişlerine izin verilmeyecek. Tıbbi gerekçelerle test yaptıramayanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Ziyaretten önceki 72 saat içinde test yaptırmış ve test sonucu negatif çıkmış olanların da yurt ziyaretlerine izin verilecek. Eyalette şu anda en fazla iki kişi olmak üzere iki ziyarete izin veriliyor. Ziyaretler sırasında FFP2 maskesi takılması ve 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakılması zorunlu.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann "dünya yuvarlağı üzerindeki hemen hemen her ülkenin” şu anda bir risk bölgesi olduğuna dikkat çekti. Son yedi gün içinde 100 bin kişi başına 50 yeni koronavirüs vakası olan ya da bu oranın üstüne çıkan her ülke Almanya'da riskli bölge sayılıyor. Birçok sanayi kentinin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya 18 milyona yaklaşan nüfusuyla Almanya'nın en kalabalık eyaleti.

Almanya'da halihazırda geçerli olan uygulama, bölgeler arasında kısmi farklılıklar gösterse de, genelde vatandaşların bağlı bulunduğu sağlık daireleri, Almanya’ya giriş yapılan tarih itibarı ile 10 gün içerisinde negatif bir test ibraz edilmesini talep ediyor, girişten sonraki beşinci gün yapılan testin negatif çıkması halinde izolasyondan daha erken çıkılmasına izin tanıyordu. Türkiye'den Almanya'ya gelişte de şimdiye kadar giriş yapmadan en fazla 48 saat öncesinde yapılmış negatif bir test gerekliliği söz konusuydu.

dpa, epd / EC, ETO

©Deutsche Welle Türkçe

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