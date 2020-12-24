Riskli bölgelerden gelenlere hızlı test zorunluluğu

Almanya’da Bavyera eyaletinden sonra Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya da riskli bölgelerden gelenlere koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Türkiye gibi riskli bölgelerden gelenler 28 Aralık tarihinden itibaren hızlı koronavirüs testi yaptırmakla yükümlü olacak. Gelenler hem seyahatten önceki 24 saat içinde hem de geldikten hemen sonra test yaptıracak. Uçakla gelişlerde havalimanlarında hızlı test imkanı ücret karşılığında sunulacak. Tüm bu kararlar Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni korona genelgesi içinde yer aldı. Uygulamadan transit yolcular ve sınırdan sınıra geliş gidişlerde bulunanlar etkilenmeyecek.

Yaşlı bakım yurtlarına girişte test mecburiyeti

Eyaletin sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre test yaptırmayı reddedenlerin yaşlı bakım yurtlarına girişlerine izin verilmeyecek. Tıbbi gerekçelerle test yaptıramayanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Ziyaretten önceki 72 saat içinde test yaptırmış ve test sonucu negatif çıkmış olanların da yurt ziyaretlerine izin verilecek. Eyalette şu anda en fazla iki kişi olmak üzere iki ziyarete izin veriliyor. Ziyaretler sırasında FFP2 maskesi takılması ve 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakılması zorunlu.