EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Özellikle riskli gruplar için grip aşısı çok önemli. Aksi halde sinüzitten zatürreye, menenjitten beyin iltihabına kadar ölümcül komplikasyonlar ortaya çıkabilir." dedi.

Prof. Dr. Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gribin dünyada her yıl ortalama beş milyon kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 300 bin kişinin gripten hayatını kaybettiğini söyledi.

Özellikle riskli gruplar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanların, grip aşısı olarak hastalığa karşı önlem alması gerektiğini belirten Yorulmaz, gribe karşı korunmada aşının en önemli araçlardan biri olduğunu ifade etti.

Grip aşısının halk sağlığı açısından önemine vurgu yapan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Kimi zaman bazı doktor arkadaşlarımız aşıya karşı tutum içindeler. Ama önemli olan burada kar ve zarar hesabı yapmaktır. Özellikle riskli gruplar için grip aşısı olmak çok önemli. Aksi halde sinüzitten zatürreye, menenjitten beyin iltihabına kadar varan ölümcül komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Kimi insanlarda aşı sonrası bazı durumlar yaşansa bile riskli gruplarımızı, ölümcül tehlike taşıyabilecek hastalığa sahip insanlarımızı, bir biçimde gribe karşı çok iyi korumak durumundayız. Bunun da en iyi araçlarından bir tanesi grip aşısı."