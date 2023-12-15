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  4. Rita Ora'dan '2024 için sabırsızlanıyorum' pozu geldi! Transparandan vazgeçmedi

Rita Ora'dan '2024 için sabırsızlanıyorum' pozu geldi! Transparandan vazgeçmedi

15.12.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatıyla olduğu kadar tarzıyla da adından söz ettiren Rita Ora 2024 paylaşımıyla yine dikkat çekti. Göğüs dekoltesi ve transparan detaylara sahip tarzıyla dikkat çeken Ora beğeni topladı.

İngiliz şarkıcı Rita Ora hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Kendini spora veren ve fit görünümünü cesur tarzıyla sergileyen Rita Ora British Fashion Awards 2023 tarzıyla adından söz ettirmişti.

Sırtına dinazoru andıran detaylar yaptıran Ora bu sefer paylaşımıyla dikkat çekti.

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Şarkıcı yarı şeffaf siyah korse Versace elbisesiyle poz verirken geniş göğüs dekoltesini göstermekten yine çekinmedi.

Ekran Alıntısı

Ora paylaşımında "Son zamanlarda hayat - seyahat etmekten, hayranlarımı şaşırtmaya ve onlarla giyinip kuşanmaya, EsMagazine kapak çekimime ve gelecek yıl için birçok hazırlığa, müziğe ve her şey olup bitiyor. 2024 için sabırsızlanıyorum. Sizi seviyorum!" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora dekolte
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