Rita Ora'dan '2024 için sabırsızlanıyorum' pozu geldi! Transparandan vazgeçmedi

İngiliz şarkıcı Rita Ora hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Kendini spora veren ve fit görünümünü cesur tarzıyla sergileyen Rita Ora British Fashion Awards 2023 tarzıyla adından söz ettirmişti.

Sırtına dinazoru andıran detaylar yaptıran Ora bu sefer paylaşımıyla dikkat çekti.

Şarkıcı yarı şeffaf siyah korse Versace elbisesiyle poz verirken geniş göğüs dekoltesini göstermekten yine çekinmedi.

Ora paylaşımında "Son zamanlarda hayat - seyahat etmekten, hayranlarımı şaşırtmaya ve onlarla giyinip kuşanmaya, EsMagazine kapak çekimime ve gelecek yıl için birçok hazırlığa, müziğe ve her şey olup bitiyor. 2024 için sabırsızlanıyorum. Sizi seviyorum!" notunu düştü.







