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Rita Ora'dan havuzda üstsüz paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:03 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Rita Ora, havuzda verdiği üstsüz pozla sosyal medyada gündem yarattı.

Rita Ora'dan havuzda üstsüz paylaşım!

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Ülkesinde corona virüsü önlemlerinin gevşetilmesinin ardından soluğu İbiza’da alan Ora’ın ikinci durağı ise Yunanistan oldu.

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Korfu Adası’na giden 29 yaşındaki Ora, geceliği 17 bin sterlin (165 bin TL) olan bir villaya yerleşti.

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Havuzdaki anlarını takipçileriyle paylaşan Ora, suyun içindeki üstsüz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Güzel şarkıcı havuz kenarında uzandığı ve bacaklarını sergilediği pozlarıyla da beğeni topladı.

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