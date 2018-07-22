Rita Ora'dan seksi tatil pozları

Rita Ora metalik yeşili mayo ve bikinisiyle hayranlarını mest etti!
Rita Ora metalik bikinisiyle yaktı geçti
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Şarkıcı Rita Ora, Barbados'ta arkadaşları ile tatil yapıyor.
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Barbados açıklarına demirledikleri lüks yatta bol bol güneşlenen Rita Ora, takipçilerini de unutmadı.
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Metalik bikinisiyle fit vücudunu sergileyen fotoğraflar çeken 27 yaşındaki şarkıcı, bol bol paylaşım yaptı.
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Ora'nın cesur paylaşımları yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora'nın Instagram'da 13.6 milyon takipçisi bulunuyor.
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1990 doğumlu güzel, çok benzediği annesi Vera ile geçen ay da Monaco'da tatil yapmıştı.
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Güzel şarkıcı, Barcelona'da düzenlenen S.H.A.R.E festivalinde sahne aldı.
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