Rita Ora 'gotik' olmaya çalıştı! Uzun siyah saçlarıyla göğüslerini kapadı

Rita Ora verdiği üstsüz pozla yine dikkatleri üzerine çekti. 33 yaşındaki Ora, ayna karşısında selfie çekerken göğsünü kapatan koyu siyah bir peruk taktı.

Ünlü şarkıcı, bileklerindeki dövmeleri de sergilediği fotoğrafta dudak uçuklatan fiziğiyle dikkat çekti.

Yeni görünümünü sergileyen Rita, hafif bir makyaj paletiyle doğal güzelliğini öne çıkardı.

Fotoğrafın altına "Nasıl gotik olunur? Denemeye çalışıyorum" notunu düştü.

Yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada sürekli gündem olan dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora pozlarıyla yine gündeme gelmeyi başardı.

Şarkıcının hayranları güzel ismi çok beğenirken bazı hayranları ise bu pozları abarttığını ve sürekli çıplaklıkla gündeme geldiğini söyledi.

Rita Ora, müzik sahnesine adım attığı ilk günden bu yana sadece sesiyle değil, aynı zamanda benzersiz moda anlayışıyla da dikkat çekiyor. Tarzı, tıpkı müziği gibi cesur, dinamik ve sınır tanımıyor.