Rita Ora kendini aştı! Bu sefer tamamen üstsüz

Dünyaca ünlü Kosova asıllı Amerikalı pop sanatçısı Rita Ora, Love Magazin dergisi için yaptığı fotoğraf çekimi ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcı dergiye kendisi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

Rita Ora bu sefer tamamen üstsüz!

29 yaşındaki şarkıcı Rita Ora, üzerinde bir kolye ve eldivenle Love Magazin dergisi için objektif karşısına geçti.

Verdiği üstsüz pozla dikkat çeken Rita Ora, yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi.

Kendisi hakkında açıklama yapan ünlü şarkıcı, 'İnsanlar beni sürekli işkolik olarak görüyor. Dediğim dedik ve sert mizaçlı görüyorlar. Ama benim içimde daha hassas kırılgan duygulara sahio bir taraf var. Benim müziğim neyse o. Ne mutlu ki şarkılarım amacına ulaşıyor.

Şimdiye kadar bu tarafımı göstermek zorunda kalmamıştım. Aslında hep içimde saklıyordum.

Fakat artık bir şekilde buna hazırım. Belki de büyümek böyle bir şeydir.' dedi.

Rita Ora, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

RİTA ORA KİMDİR? 1990 yılında dünyaya gelen Rita Ora, İngiltere vatandaşı, Kosova asıllı söz yazarı, şarkıcı ve oyuncudur.

Yay burcudur. Don isminde bir erkek ve Elena isminde bir kız kardeşi vardır.

Ailesi Rita Ora doğduğu sene İngiltere’ye göç etmiştir. Babası bar işletmecisi, annesi ise Psikiyatrist’tir.

Sylvia Young Tiyatro okulunda eğitim almış ardından, St Charles Catholic Sixth Form Kolejinden mezun olmuştur.

2007 senesinde Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward isimli şarkı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Ayrıca Tinchy Stryder’in seslendirdiği Where Is Your Love şarkısına düet eşliğinde bulunmuş ve klibinde yer almıştır.

2009’de İngiltere adına Eurovision yarışmasına katılan Ora ilk albümünü 2012 yılında müzik severler ile paylaşmış kısa sürede tüm listelerde albümü bir numaraya yükselmeyi başarmıştır.

Uzun süre DJ Calvin Harris ile birliktelik yaşayan Rita Ora bugüne kadar Spivs, Hızlı ve Öfkeli 6, Grinin Elli Tonu, Dolandırıcılar ve 90210 isimli dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.