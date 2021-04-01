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Rita Ora'nın bikinisi kontrolden çıktı! Fark etmedi bile...

01.04.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde karantina kurallarına uymayarak gündeme gelen Rita Ora güneşin tadını çıkarırken bikinisinin açıldığını fark etmedi bile...

Rita Ora'nın bikinisi kontrolden çıktı! Fark etmedi bile...

Yeni bir EP (kısa albüm) piyasaya çıkaran Rita Ora, imajını değiştirip tatile çıktı. Avustralya'da güneşlenirken görüntülenen Rita Ora kendini öyle salmıştı ki verdiği frikik bile farkında olmadı.

Tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkaran Rita Ora plajda telefonuyla ilgilenirken bikini üstünün açıldığını fark etmedi bile.

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Doğal güzelliğini göstererek, makyajsız halde plajda takılan Ora'nın hayranları paylaşımlarına ise beğeni yağdırdı.

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, Avustralya’da yayınlanan The Voice adlı şarkı yarışması programında jüri üyesi olmuştu.

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Programa katılmak üzere Avustralya’ya giden 30 yaşındaki şarkıcı, ülkenin katı corona virüs salgını kurallarına tabi tutularak 14 gün karantina kalmıştı.

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Ora karantinayı, geceliği 500 dolar olan Meriton Suites Pitt Street adlı otelde geçirmişti.

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Frikik bikini Rita Ora
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