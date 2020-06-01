Rita Ora'nın dondurma keyfi! Beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Rita Ora, dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden uzak durmak adına kendisini karantinaya almış ancak bunu şehirden uzakta bir çiftlik evinde yapmıştı.

Birkaç hafta önce çiftlik evindeki karantina günlerine dair bir paylaşımda bulunan Ora, bu defa da yine evinin bahçesinde dondurma yerken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Üzerinde bikinisi ile güneşin tadını çıkartan 29 yaşındaki Rita Ora, dondurmalı karelerine çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

