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Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozuna Podolski tepkisiz kalamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.12.2019 09:35 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın Instagram hesabındaki son paylaşımı takipçilerinin adeta aklını başından aldı. Beyaz iç çamaşırlarıyla poz veren Rita'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, G.Saray'ın eski yıldızı Podolski'nin fotoğrafı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 yaşındaki ünlü şarkıcının Instagram hesabından beyaz iç çamaşırlarıyla paylaştığı fotoğrafı takipçilerinin adeta aklını başından aldı.

29 yaşındaki şarkıcının paylaşımında sportif iç çamaşırıyla bir koltuğun üzerinde uzandığı görülüyor. Kameraya çekici bakışlarıyla baktığı görülen sanatçının çenesini avucunun içinde tuttuğu görülüyor.

Hayranlarının dikkatini çekmeyi başaran Rita'nın göz farı ve maskarasıyla uyumlu koyu kırmızı rujuyla bütünleşmiş dudakları ise gözlerden kaçmıyor.

PODOLSKİ BUNU BEĞENDİ

Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı kısa sürede 475 binin üzerinde beğeni aldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin de paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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