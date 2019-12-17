Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozuna Podolski tepkisiz kalamadı

Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 yaşındaki ünlü şarkıcının Instagram hesabından beyaz iç çamaşırlarıyla paylaştığı fotoğrafı takipçilerinin adeta aklını başından aldı.
29 yaşındaki şarkıcının paylaşımında sportif iç çamaşırıyla bir koltuğun üzerinde uzandığı görülüyor. Kameraya çekici bakışlarıyla baktığı görülen sanatçının çenesini avucunun içinde tuttuğu görülüyor.
Hayranlarının dikkatini çekmeyi başaran Rita'nın göz farı ve maskarasıyla uyumlu koyu kırmızı rujuyla bütünleşmiş dudakları ise gözlerden kaçmıyor.
Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı kısa sürede 475 binin üzerinde beğeni aldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin de paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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