MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rita Ora'nın serveti 20 milyon sterlin!

Rita Ora'nın serveti 20 milyon sterlin!

20.11.2020 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Rita Ora, 18 senelik kariyerinde 20 milyon sterlinlik (yaklaşık 203 milyon TL) servet elde etti

İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın, 2002 yılında başladığı kariyerinde 20 milyon sterlinlik (yaklaşık 203 milyon TL) servet elde ettiği öğrenildi.

The Sun'ın haberine göre; Ora, tüm bunları eğlenceli, ilişki kurulabilir bir karakter olmasına borçlu olduğunu ifade etti. İki albüm çıkaran, yetenek yarışmalarında jüri koltuğunda oturan Rita Ora, reklamlarda yer alıyor.

Şarkıcı ve kardeşi Elena Ora, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan bir otelde bir haftalık detoks kampına girmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...
Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Yangın faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangın faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar, Ritz Carlton'daki olayda da görev aldı'

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar, Ritz Carlton'daki olayda da görev aldı'

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başörtüsü gerilimi! 'Oha! Buyur bak...'

Başörtüsü gerilimi! 'Oha! Buyur bak...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Diğer Haberler

Love Island yıldızlarının TikTok’taki görüntüleri söylentileri alevlendirdi: Dudak dudağa...

Tiktok'ta dudak dudağa paylaşım! İddialar doğru mu?

Kuruluş Osman dizisinin Selcan Hatun’u Didem Balçın müjdeyi verdi!

Müjdeli haber! Ünlü oyuncunun büyük heyecanı...

Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses paylaşımı

'İçimde kalmasın'

Somer Sivrioğlu’ndan MasterChef’e son veda eden Esra Tokelli’ye mesaj! ‘Benim diyen şeften...’

Elenen yarışmacıya mesaj! ‘Benim diyen şeften...’

90'ların efsane ismi Levent Oran yoğun bakımda!

90'ların efsane ismiydi! Yoğun bakıma kaldırıldı

Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla kiminle evli? İşte Çağla’nın hayatı...

Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.