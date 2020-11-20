Rita Ora'nın serveti 20 milyon sterlin!

İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın, 2002 yılında başladığı kariyerinde 20 milyon sterlinlik (yaklaşık 203 milyon TL) servet elde ettiği öğrenildi.

The Sun'ın haberine göre; Ora, tüm bunları eğlenceli, ilişki kurulabilir bir karakter olmasına borçlu olduğunu ifade etti. İki albüm çıkaran, yetenek yarışmalarında jüri koltuğunda oturan Rita Ora, reklamlarda yer alıyor.

Şarkıcı ve kardeşi Elena Ora, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan bir otelde bir haftalık detoks kampına girmişti.

