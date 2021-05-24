Rita Ora ve yeni sevgilisi partide! Üçlü halleri olay oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yüzü görünmeyen bir erkekle pozunu yayınlayan şarkıcı Rita Ora'nın yanındaki gizemli kişinin yönetmen Taika Waititi olduğu ortaya çıktı.

Rita Ora ve yeni aşkı geçtiğimiz gün de görüntülendi. Oyuncu Tessa Thompson ve ünlü çiftin ortamdaki sıcak halleri herkesi şaşırttı.

Taika'nın Sidney'deki evinde bütün gece süren bir partinin ardından çekilen bu görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Herkesin birbirini öptüğü ortamdaki rahatlık Ora'nın hayranlarını da şaşırttı. Uzun süre birbirlerine sarmaş dolaş halde oturan üçlü, bolca içip öpüştü.



