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  4. Rita Ora ve Zara McDermott gibi ünlüler pantolonlarına sığamıyor

Rita Ora ve Zara McDermott gibi ünlüler pantolonlarına sığamıyor

25.11.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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Rita Ora ve Zara McDermott gibi ünlüler pantolonlarına sığamıyor

Evde kalınan sürede birçok kişi belki de atıştırmalık alışkanlığı yüzünden pantolonlarına sığamayacak. Ancak üzülmeyin, Rita Ora ve Zara McDermott gibi ünlülerin Instagram’da başlattığı yeni akım, pantolonlarına sığamayanlar için mükemmel.

Bu akımda mükemmel görünmek için tek yapmanız gereken pantolon düğmelerini açmak. İşte bu kadar basit. Bu nedenle içinize en iyi çamaşırlarınızı giyebilirsiniz.

Zara McDermott, Instagram’a verdiği pozla mükemmel görünüyor.
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Jesy Nelson, akımın hayranı olan ünlülerden.
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Jesy Nelson taşlanmış kotunun altında mavi iç çamaşırı takımını göstererek trende katılan ilk isimlerden biri oldu.

Hiçbir sosyal medya trendini kaçırmayan Zara McDermott, evde karantinadayken verdiği pozla yeni akım trenine atladı.

Rita Ora ise düğmeleri açık mor pantolonunun üzerine giydiği kırmızı sütyenle güneşlenerek poz verdi.

Rita Ora’nın kırmızı sütyeni göz kamaştırdı.
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Amber Gill, akıma Tayland’dan katıldı.
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Jordyn Woods, fırtınalı sahil fotoğrafında iç çamaşırı yerine mayo giydi.
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Kameralardan asla kaçmayan Emily Ratajkowski’nin üstsüz pozu trende mükemmel uydu.
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Love Island güzellerinden Amber Rose Gill, Tayland tatili sırasında şortunun düğmelerini serbest bıraktı. Karren Brady’nin kızı Sophia Peschisolido ise eşpfmanını indirerek, trende yeni bir boyut kattı. Emily Ratajkowski ise üstsüz pozuyla trende uyum sağladı.

Maisie Smith, trende uyarak biçimli karnını sergiledi.
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Model Sophia Peschisolido, pantolon yerine eşofmanını indirerek trende yeni bir boyut kazandırdı.
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Perrie Edwards, iki parçadan oluşan Calvin Klein takımı ile trende katıldı.
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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yavaş yavaş açıyorlar 20 yıl sonrasını düşünemiyorum
Vallahi ne düşünüyüm hepside çıtır çıtır maşallah.

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