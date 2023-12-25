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Rita Ora yeni yıl pozuyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

25.12.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Son dönemde cesur tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Rita Ora derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı. Baştan aşağı kırmızı giyinen ünlü ismin yeni pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İngiliz şarkıcı Rita Ora hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Fit görünümü ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı bu defa son pozlarıyla olay oldu.

Yeni yıl pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Rita Ora baştan aşağı kırmızı giyinip poz verdi. Ünlü şarkıcı derin göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini büyüledi. Ünlü ismin iddialı pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Rita Ora'nın iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin','Etkileyici görüyorsun', 'Muhteşem', 'Gerçek dışı', 'Böyle bir güzellik olamaz' gibi yorumlar yapıldı.

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Güzel şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

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Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı. 32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi vardır.

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