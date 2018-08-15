Rita Ora yine olay yarattı! Bu kez hemcinsiyle öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Bolca tatil fotoğrafı yayınlayan Rita Ora, bu kez 2014 yılına ait pozuyla gündem oldu.

Rita Ora tatilden paylaştı

1 / 120 Rita Ora, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

2 / 120 Bu kez teknenin dümenine geçen ünlü şarkıcı seksi bikinisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

3 / 120 Instagram'ı en sık kullanan ünlüler arasında yer alan Rita Ora, zaman zaman uzun yaz tatilinden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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7 / 120 Rita Ora, son olarak 2014 yılında çekilmiş bir pozuyla olay yarattı.

8 / 120 Göğüslerini bantla kapatan Rita Ora, hemcinsiyle bakın nasıl poz veriyor...

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10 / 120 Güzel şarkıcı Rita Ora dünya turnesine bir süre ara verdi ve annesiyle birlikte Monaco'da tatil yapmaya başladı.

11 / 120 Şarkıcı Rita Ora, son bir aydır İsveç, Türkiye, Dublin, New York derken dünyayı dolaşıyor ve konserler veriyordu.

12 / 120 Ancak Rita bu kez çalışmaya biraz ara verdi ve annesi Vera ile küçük bir kaçamak yapmaya karar verdi.

13 / 120 Ora ve çok benzediği annesi Vera, Pazartesi gününden beri Monaco'da tatil yapıyor.

14 / 120 27 yaşındaki şarkıcı ve annesi, özel jetleriyle şehre geldi.

15 / 120 Anne-kız, tatillerine başladığından beri Rita Ora Instagram'dan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

16 / 120 Rita, Instagram'daki 13.6 milyon hayranı ile hem kendi fotoğraflarını hem de güzeller güzeli annesini paylaştı.

17 / 120 Ora, takipçilerinden yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

18 / 120 Rita Ora, geçtiğimiz haftalarda son şarkısı "Girls"ün biseksüel deneyimlerini anlattığını itiraf etmişti.

19 / 120 Güzel şarkıcı bu açıklaması hayranlarından tepki almıştı.

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25 / 120 RITA ORA'NIN AYAĞINI EMDİ Rita Ora, şezlongunda kitap okurken sevgilisi ayağını emdi.

26 / 120 Fakat Rita Ora sevgilisiyle ilgilenme niyetinde değildi.

27 / 120 Ünlü şarkıcı, sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitabıyla ilgilenmeyi tercih etti. Romantik Toskana gezisinde ortaya çıkan bu ilginç görüntüler objektiflere saniye saniye yansıdı.

28 / 120 Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora, Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.

29 / 120 İşte Rita Ora'nın beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafı...

30 / 120 TÜM GÖZLER ONA DÖNDÜ! Beverly Hills'de gece gezmesine çıkan Rita Ora, kıyafetiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

31 / 120 BEYAZ ELBİSESİYLE GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ 27 yaşındaki pop şarkıcısı tüm vücudunu kaplayan transparan elbisesiyle kendisine bakan gözleri şaşı etti.

32 / 120 Dantel elbise, beyaz tülle tamamlanarak yırtmaçla hareketlendirilen dantel elbise gelinlikten ilham alınarak tasarlanmış.

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46 / 120 Brit Awards'dan 24 saat sonra İtalya'ya gitmek için harekete geçen Rita Ora, uçakta iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.

47 / 120 Özel jetle uçan güzel şarkıcı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilginç yolculuğunu belgelemekten geri kalmadı.

48 / 120 Hala önceki gecenin etkisinde olduğunu itiraf eden Rita Ora, gideceği yere yolculuğu esnasında hazırlandı.

49 / 120 İşte o yolculuk esnasında yaşananlar...

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54 / 120 Ünlü şarkıcının paylaştığı kareleri Photoshop harikası olarak gören kullanıcılar 27 yaşındaki şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tutarken, beğenenlerse albüm kapağı kadar kusursuz bir kare olduğunu savundu.

55 / 120 İddialar karşısında sessizliğini koruyan güzel şarkıcının o pozlar...

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64 / 120 RITA ORA'NIN ZOR ANLARI 60. Grammy Ödülleri, New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

65 / 120 Elbette ki geceyi görkemli yapan, birbirinden ihtişamlı kıyafetleriyle geceye katılan konuklardı.

66 / 120 Bunların başında da şarkıcı Rita Ora geliyordu.

67 / 120 27 yaşındaki İngiliz şarkıcı, siyah kadife tuvaletiyle kusursuz görünüyordu.

68 / 120 Rita Ora kıyafeti yüzünden zor anlar da yaşadı.

69 / 120 Rita Ora, siyah stilettolarıtyla tamamladığı derin yırtmaçlı elbisesiyle yürümekte zorlandı.

70 / 120 Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ve geceyi kazasız kapatmayı başardı.

71 / 120 Hollywood'daki cinsiyet ayrımcılığını ve taciz olaylarını protesto eden ünlüler kırmızı halıya beyaz güllerle çıktı.

72 / 120 Rita Ora da straplez elbisesinin göğüs kısmına beyaz gül takmayı ihmal etmemişti.

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75 / 120 RITA ORA'DAN ÜSTSÜZ PAYLAŞIM Şarkıcı Rita Ora, Grinin Elli Tonu filmini adeta yeniden çekti! 2015 yapımı filmde de küçük bir rolü olan Rita Ora, paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla kalp atışlarını hızlandırdı.

76 / 120 27 yaşındaki şarkıcı, Aspen'de ünlü arkadaşlarıyla kayak tatili yapıyor.

77 / 120 Yeni yılı eksi 9 derecelik sıcaklığıyla Aspen'de karşılayan Rita Ora, çırılçıplak bir fotoğrafını paylaştı.

78 / 120 Ora, Damon Baker'ın çektiği fotoğrafın altına şu notu düştü:

79 / 120 "Merhaba ben Rita, tanıştığımıza memnun oldum 2018!"

80 / 120 Yeni yılı Sofia Richie ve Paris Hilton gibi isimlerle karşılayan şarkıcının model arkadaşları da onu yalnız bırakmadı. Aynı yılın Ağustos ayında ise ilk albümünü yayınlayan güzel yıldız, İngiltere'de hemen bir numaraya oturarak müzik piyasasında ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamıştı.

81 / 120 1990 doğumlu Rita Ora, 2012 yılının Şubat ayında DJ Fresh ile birlikte yaptığı "Hot Right Now" adlı şarkıyla üne kavuşmuştu.

82 / 120 2017'Yİ BÖYLE KAPATTI 27 yaşınaki ünlü isim Instagram hesabından sadece tanga giydiği üstsüz fotoğrafını paylaştı. İçindeki serseriyi dinlediğini söyleyen Rita Ora, bu paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

83 / 120 FOTOĞRAFLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTULAR Sansürlemek istediği bölgesini kollarıyla örten Ora, fiziğiyle hayranlarının büyük beğenisini topladı.

84 / 120 ALTIN DİŞ YAPTIRDI Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de yaptırdığı altın dişle dikkatleri üzerine çekmişti.

85 / 120 Madonna, Rihanna, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Lady Gaga, Charlie Sheen ve Justin Bieber’da görmüştük. Geçtiğimiz yıl ise ünlü model Kendall Jenner’ın kaplama yerine iki dişini çektirerek yerine altın diş taktırması yılın en konuşulan konusu olmuştu.

86 / 120 Bu kervana katılan son ünlü ise Rita Ora oldu. Paylaşımı, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

87 / 120 'ÇÜRÜK DİŞ GİBİ!' Kimi takipçileri ise Rita Ora'nın yaptığı değişimden memnun kalmadıklarını “Çürük diş gibi görünüyor” diyerek gösterdi.

88 / 120 Rita Ora'nın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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