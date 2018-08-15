Rita Ora yine olay yarattı! Bu kez hemcinsiyle öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Bolca tatil fotoğrafı yayınlayan Rita Ora, bu kez 2014 yılına ait pozuyla gündem oldu.
Rita Ora tatilden paylaştı
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Rita Ora, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.
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Bu kez teknenin dümenine geçen ünlü şarkıcı seksi bikinisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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Instagram'ı en sık kullanan ünlüler arasında yer alan Rita Ora, zaman zaman uzun yaz tatilinden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.
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Rita Ora, son olarak 2014 yılında çekilmiş bir pozuyla olay yarattı.
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Göğüslerini bantla kapatan Rita Ora, hemcinsiyle bakın nasıl poz veriyor...
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Güzel şarkıcı Rita Ora dünya turnesine bir süre ara verdi ve annesiyle birlikte Monaco'da tatil yapmaya başladı.
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Şarkıcı Rita Ora, son bir aydır İsveç, Türkiye, Dublin, New York derken dünyayı dolaşıyor ve konserler veriyordu.
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Ancak Rita bu kez çalışmaya biraz ara verdi ve annesi Vera ile küçük bir kaçamak yapmaya karar verdi.
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Ora ve çok benzediği annesi Vera, Pazartesi gününden beri Monaco'da tatil yapıyor.
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27 yaşındaki şarkıcı ve annesi, özel jetleriyle şehre geldi.
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Anne-kız, tatillerine başladığından beri Rita Ora Instagram'dan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
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Rita, Instagram'daki 13.6 milyon hayranı ile hem kendi fotoğraflarını hem de güzeller güzeli annesini paylaştı.
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Ora, takipçilerinden yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.
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Rita Ora, geçtiğimiz haftalarda son şarkısı "Girls"ün biseksüel deneyimlerini anlattığını itiraf etmişti.
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Güzel şarkıcı bu açıklaması hayranlarından tepki almıştı.
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RITA ORA'NIN AYAĞINI EMDİ
Rita Ora, şezlongunda kitap okurken sevgilisi ayağını emdi.
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Fakat Rita Ora sevgilisiyle ilgilenme niyetinde değildi.
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Ünlü şarkıcı, sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitabıyla ilgilenmeyi tercih etti. Romantik Toskana gezisinde ortaya çıkan bu ilginç görüntüler objektiflere saniye saniye yansıdı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora, Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.
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İşte Rita Ora'nın beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafı...
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TÜM GÖZLER ONA DÖNDÜ!
Beverly Hills'de gece gezmesine çıkan Rita Ora, kıyafetiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
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BEYAZ ELBİSESİYLE GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ
27 yaşındaki pop şarkıcısı tüm vücudunu kaplayan transparan elbisesiyle kendisine bakan gözleri şaşı etti.
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Dantel elbise, beyaz tülle tamamlanarak yırtmaçla hareketlendirilen dantel elbise gelinlikten ilham alınarak tasarlanmış.
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Brit Awards'dan 24 saat sonra İtalya'ya gitmek için harekete geçen Rita Ora, uçakta iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.
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Özel jetle uçan güzel şarkıcı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilginç yolculuğunu belgelemekten geri kalmadı.
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Hala önceki gecenin etkisinde olduğunu itiraf eden Rita Ora, gideceği yere yolculuğu esnasında hazırlandı.
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İşte o yolculuk esnasında yaşananlar...
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Ünlü şarkıcının paylaştığı kareleri Photoshop harikası olarak gören kullanıcılar 27 yaşındaki şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tutarken, beğenenlerse albüm kapağı kadar kusursuz bir kare olduğunu savundu.
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İddialar karşısında sessizliğini koruyan güzel şarkıcının o pozlar...
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RITA ORA'NIN ZOR ANLARI
60. Grammy Ödülleri, New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
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Elbette ki geceyi görkemli yapan, birbirinden ihtişamlı kıyafetleriyle geceye katılan konuklardı.
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Bunların başında da şarkıcı Rita Ora geliyordu.
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27 yaşındaki İngiliz şarkıcı, siyah kadife tuvaletiyle kusursuz görünüyordu.
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Rita Ora kıyafeti yüzünden zor anlar da yaşadı.
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Rita Ora, siyah stilettolarıtyla tamamladığı derin yırtmaçlı elbisesiyle yürümekte zorlandı.
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Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ve geceyi kazasız kapatmayı başardı.
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Hollywood'daki cinsiyet ayrımcılığını ve taciz olaylarını protesto eden ünlüler kırmızı halıya beyaz güllerle çıktı.
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Rita Ora da straplez elbisesinin göğüs kısmına beyaz gül takmayı ihmal etmemişti.
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RITA ORA'DAN ÜSTSÜZ PAYLAŞIM
Şarkıcı Rita Ora, Grinin Elli Tonu filmini adeta yeniden çekti! 2015 yapımı filmde de küçük bir rolü olan Rita Ora, paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla kalp atışlarını hızlandırdı.
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27 yaşındaki şarkıcı, Aspen'de ünlü arkadaşlarıyla kayak tatili yapıyor.
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Yeni yılı eksi 9 derecelik sıcaklığıyla Aspen'de karşılayan Rita Ora, çırılçıplak bir fotoğrafını paylaştı.
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Ora, Damon Baker'ın çektiği fotoğrafın altına şu notu düştü:
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"Merhaba ben Rita, tanıştığımıza memnun oldum 2018!"
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Yeni yılı Sofia Richie ve Paris Hilton gibi isimlerle karşılayan şarkıcının model arkadaşları da onu yalnız bırakmadı. Aynı yılın Ağustos ayında ise ilk albümünü yayınlayan güzel yıldız, İngiltere'de hemen bir numaraya oturarak müzik piyasasında ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamıştı.
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1990 doğumlu Rita Ora, 2012 yılının Şubat ayında DJ Fresh ile birlikte yaptığı "Hot Right Now" adlı şarkıyla üne kavuşmuştu.
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2017'Yİ BÖYLE KAPATTI
27 yaşınaki ünlü isim Instagram hesabından sadece tanga giydiği üstsüz fotoğrafını paylaştı. İçindeki serseriyi dinlediğini söyleyen Rita Ora, bu paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.
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FOTOĞRAFLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTULAR
Sansürlemek istediği bölgesini kollarıyla örten Ora, fiziğiyle hayranlarının büyük beğenisini topladı.
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ALTIN DİŞ YAPTIRDI
Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de yaptırdığı altın dişle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Madonna, Rihanna, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Lady Gaga, Charlie Sheen ve Justin Bieber’da görmüştük. Geçtiğimiz yıl ise ünlü model Kendall Jenner’ın kaplama yerine iki dişini çektirerek yerine altın diş taktırması yılın en konuşulan konusu olmuştu.
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Bu kervana katılan son ünlü ise Rita Ora oldu. Paylaşımı, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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'ÇÜRÜK DİŞ GİBİ!'
Kimi takipçileri ise Rita Ora'nın yaptığı değişimden memnun kalmadıklarını “Çürük diş gibi görünüyor” diyerek gösterdi.
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Rita Ora'nın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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