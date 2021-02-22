Ritim bozukluğu olanlar pandemi sürecinde bunlara dikkat!

Çarpıntı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz, koronavirüs salgını yeni mutasyonlarla hayatımızı kısıtlamaya devam ettiği şu dönemlerde özellikle ritim bozukluğuna sahip hastaların bu süreçle baş etmesi kolay olmadığını söyledi. Doç. Dr. Ömer Uz, "Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Ritim bozukluğuna sahip olmanın koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma şansını artırmaz. Bununla birlikte genel önlemlere uymak kaçınılmazdır" dedi.

'TUZ VE ÇAY RİTİM BOZUKLUĞUNU ARTTIRIYOR'

Ritim bozukluğu hastalarının genellikle 60 yaş üstü olmasının, kısıtlamalardan en fazla nasibini alan grup olarak ön plana çıktığını belirten Doç. Dr. Uz, "Bu süreçte bu hastaların evde izolasyonu endişe, umutsuzluk, yalnızlık gibi duyguların artması nedeniyle uyku ve yeme alışkanlıklarında belirgin değişiklik göstermektedir. Özellikle tuz alımı artması nedeniyle tansiyon düzensizliği sık görülmektedir. Ayrıca aşırı kafein ve çay tüketimi nedeniyle ritim bozukluklarının arttığı izlenmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvurma konusunda oluşan tereddütler bu problemlerin daha da artmasına neden olmaktadır. 2020 yılında Hollanda da yapılan bir araştırmada daha önceki yıllara oranla kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranında belirgin artış olduğu saptanmıştır. Sağlık kuruluşlarına başvurmanın riskli olduğu ve şikayetlerin belirli bir müddet sonra düzelir kanısı bu durumun oluştuğu sonucuna varmışlardır" ifadelerini kullandı.