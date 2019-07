Ritme doğaçlama ayak uydurdular

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde düzenlenen 'Red Bull Dance Your Style' yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada 16 finalist rastgele açılan müziklerde birer dakika dans ederek hünerlerini sergiledi.

Breaking, hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerinin yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style, bin 500 izleyicinin katılımıyla 7 Temmuz Pazar günü İzmir Karantina Parkı'nda gerçekleştirildi. Dans müziğini piste çıktıkları anda öğrenen 16 dansçı, teke tek performans göstererek finale çıkmak için mücadele verdi. Kadın ve erkek dansçılar birer dakikalık performansları ile adeta rakiplerine meydan okuyarak doğaçlama bir şekilde ritme ayak uydurdu. Hem eğlenen hem rekabet eden yarışmacıların heyecanına seyirciler de ortak oldu. Kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler performansın sonunda kazananı belirledi. Finalde Gülay (NYKS) ile kapışan Aydan Uysal, seyirci oylarıyla birinci seçildi. Aydan, ekim ayında Paris'te gerçekleşecek yarışmanın dünya finalinde de Türkiye'yi temsil etme şansı kazandı.

'HEM EĞLENİYOR HEM EĞLENDİRİYORUZ'

Dans pistinde mücadele eden yarışmacılardan Cemre Ece Kozbay, "Profesyonel ve yarı profesyonel break dans yapıyorum. 2019 Reddbul B-Girl şampiyonuyum. 'Dance Your Style' yarışmasında da Antalya'da finalist olmuştum. Daha önceki yarışmalardan da edindiğim deneyimlerle burada yarışmalar rekabetten çok eğlenerek geçiyor. Açık havada seyircilerle ve halkla bir aradayız. Bu rekabeti daha da yumuşatıyor ve gösteriyi daha da eğlenceli hale getiriyor. Aslında hem eğleniyor hem de eğlendiriyoruz" dedi. Yaklaşık 11 yıldır dans ettiğini söyleyen yarışmacılardan Koray Kanarya da, "Hobi olarak dans ediyorum ama bu dans bana çok fazla şey kattığı için profesyonel olarak ilgilenmeye başladım. Bu yarışmalar hepimize yeni arkadaşlıklar katıyor. Ben geçen yıl da aynı yarışmada yarışmıştım. Yarışmaların hepsi çok keyifli geçiyor ve Redbull'un atmosferi çok güzel geçiyor. Burada bulunduğum ve 16 dansçıdan biri olduğum için çok mutluyum" dedi.

EGE ÇUBUKÇU SEVİLEN HİTLERİYLE SAHNEDEYDİ

Öte yandan dünyaca ünlü hit parçalar eşliğinde seyirciler piste çıkarak yarışmacılarla birlikte doyasıya dans etti. Seyircileri coşturan Berk Büyükakın'ın DJ olarak yer aldığı yarışmanın, MC'liğini ise Cihan yaptı. Ayrıca rap dünyasının sevilen ismi Ege Çubukçu da performansıyla izleyicileri coşturdu.

30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style'ın, bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan dünya finali ise Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Ekim tarihinde yapılacak.