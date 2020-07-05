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Riva’da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 00:08 | Son Güncelleme

İstanbul Riva'da bulunan Elmasburnu Plajı’nda İBB ve Beykoz Belediyesi arasında bayrak gerginliği yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri olay nedeniyle karşı karşıya geldi.

Riva’da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik

Riva’da yer alan ve Milli Parklar’a bağlı olan Elmasburnu Tabiat Parkı’nda Beykoz Belediyesi bu sene bir dizi düzenleme yaptı ve kapsamlı bir tesisi İstanbulluların kullanımına açtı.

İBB BAYRAĞINI İNDİRİP TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

İBB’ye bağlı cankurtaranlar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın tesisi ziyareti esnasında göndere İBB bayrağı çekti. Yapılan bu hareket bir anda gerginliğe yol açtı. Tesisin sorumluluğunun ve yetkisinin Beykoz Belediyesi’nde olması gerekçe gösterilerek İBB’nin bayrağı gönderden indirildi ve yerine Türk bayrağı çekildi. Ancak tartışma bununla birlikte daha da alevlendi.

ZABITALAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

İBB bayrağının gönderden indirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İBB zabıta sevk edildi. Yüze yakın İBB ve Beykoz Belediyesi zabıtası karşı karşıya geldi. İBB’ye bağlı zabıtaların Türk bayrağı çekilmiş olan göndere İBB bayrağını asmak istemesi tansiyonu iyice yükseltti. Beykoz Belediyesi, kendilerine ait plaj ve tesise İBB bayrağının asılmasının hiçbir gerekçesinin olmadığını savunurken, İBB ise bölgede çalışan iki cankurtaranını gerekçe göstererek kendi bayrağını asmak istedi.

BİR GÜN ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞADILAR

İBB ile Beykoz Belediyesi bir gün önce de benzer bir sebeple karşı karşıya gelmişti. Beykoz Belediyesi’nin yapmış olduğu sahil düzenlemesinin bitmesinin ardından İBB ekipleri üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi imzalı bankları sahile bırakmak istemiş ve iki belediyenin ekipleri arasında yine gerginlik yaşanmıştı. (İHA)

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