Riva’daki Elmasburnu plajını 4 gün yalnızca kadınlar, 3 gün aileler kullanacak

Beykoz Riva’da revize edilerek tekrar vatandaşların hizmetine sunulan Elmasburnu Tabiat Parkının plajı, haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak. Diğer günlerde de aileleri ağırlayacak olan Elmasburnu Plajı, kadınları ağırladığı günlerde sadece kadın personellerle vatandaşlara hizmet verecek. Tekrar hizmete açılan Elmasburnu Tabiat Parkı ve Mesire Alanı revize edilmiş haliyle havadan görüntülendi.

Beykoz Riva’da bulunan ve tatil için vatandaşların gözde yerlerinden Elmasburnu Tabiat Parkı, revize edilerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. 138 dönüm arazide kurulu olan tabiat parkı ve mesire alanı, 9 bin m2’lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı ve 29 adet locanın yer aldığı plajıyla piknik yapmak isteyen, gezmek isteyen ve denize girmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Elmasburnu plajı ayrıca önümüzdeki hafta itibariyle haftanın 4 günü sadece kadınlara yönelik hizmet verecek. Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri sadece kadın vatandaşların kullanabileceği plajda personellerde de kadın olacak. Plajda, park girişinde ve restoranda çalışan personel kadınlardan oluşacak. Haftanın diğer günleri ise plaj ailelerin kullanımına açık olacak. Ayrıca alanda 227 araçlık otopark da hazırlandı. Alana gelen ziyaretçiler araçların park ettikten sonra plaja elektrikli servis araçlarıyla taşınacak.