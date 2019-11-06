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Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi, yaralılar var (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:33 | Son Güncelleme

KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı.

İSTANBUL,(DHA)-KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı
Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden minibüs, tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulanan yaralılara müdahale ediyor.
(FOTOĞRAF)

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