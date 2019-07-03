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RİVA'DA DENİZE GİREN 2 KİŞİ BOĞULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 19:00 | Son Güncelleme

Beykoz, Riva'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞAKN/İSTANBUL,(DHA)-Beykoz, Riva'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Riva'ya önceki gün gelen 3 arkadaş Gelera bölgesinde denize girdi. 3 arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan üçüncü kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Sahilden görüntüler
-Sahildekilerle röportaj
-Genel ve detaylar

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