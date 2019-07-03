RİVA'DA DENİZE GİREN 2 KİŞİ BOĞULDU

Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞAKN/İSTANBUL,(DHA)-Beykoz, Riva'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Riva'ya önceki gün gelen 3 arkadaş Gelera bölgesinde denize girdi. 3 arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan üçüncü kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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