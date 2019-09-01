River Plate, THY'nin sponsorluğuyla gurur duyuyor

River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio, Türk Hava Yollarının (THY) takıma forma sponsoru olmasına ilişkin, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." dedi.

THY'nin, 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru olmasına ilişkin, River Plate'in El Monumental olarak bilinen stadyumunda basın toplantısı düzenlendi.

River Palet Kulüp Başkanı D'Onofrio, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." diye konuştu.

İstanbul'da kısa bir süre kaldığını hatırlatan D'Onofrio, "İstanbul Havalimanını tanıma fırsatım oldu. Muhteşem bir havaalanı. Bütün dünyanın, hava yolu ve turizm gelişimini doğrudan görebildiği gerçekten harika bir şey." ifadelerini kullandı.