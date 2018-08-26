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Rixos Sungate'de Van Damme rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 18:25 | Son Güncelleme

DÖVÜŞ filmlerinin dünyaca ünlü Belçikalı yıldızı Jean Claude Van Damme, Antalya Rixos Sungate ev sahipliğinde, moda devi Fashion TV tarafından düzenlenen Miss Fashion TV Awards kapsamında Antalya'ya geldi.

Rixos Sungate'de Van Damme rüzgarı

ANTALYA, (DHA) - DÖVÜŞ filmlerinin dünyaca ünlü Belçikalı yıldızı Jean Claude Van Damme, Antalya Rixos Sungate ev sahipliğinde, moda devi Fashion TV tarafından düzenlenen Miss Fashion TV Awards kapsamında Antalya'ya geldi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Van Damme, sosyal medya hesabından Antalya'ya özel paylaşımda bulundu.
Moda dünyasının İngiliz devi Fashion TV tarafından organize edilen Miss Fashion TV Awards, Antalya Rixos Sungate ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 26- 31 Ağustos tarihleri arasında moda dünyasının gözlerini Antalya'ya çevirecek dev organizasyon dünyaca ünlü yıldızları bir araya getiriyor. Dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı ve Belçikalı sporcu Jean Claude Van Damme, program kapsamında önceki gün Antalya'ya geldi. Organizasyon sonuna kadar Rixos Sungate'de programı takip edecek Jean Claude Van Damme, büyük coşkuyla karşılandı.
SOSYAL MEDYADAN ÖZEL PAYLAŞIM
Ünlü oyuncu, organizasyonun ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler, Van Damme ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturulurken otel lobisinde özel bir pasta kesildi. Programın ardından odasına çıkan Van Damme, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Rixos Sungate ve Antalya içerikli paylaşımlarda bulundu.
30 ÜLKEDEN MODANIN YILDIZLARI
Miss Fashion TV Awards kapsamında Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Makedonya, İsveç, Yunanistan, İsrail, Arjantin, Almanya başta olmak üzere toplam 30 ülkeden gelen güzeller, içerisinde çok sayıda eğlenceli aktivite ve aktif spor programlarıyla dolu 6 günlük güzellik kampına katılacak. Güzellik kampının son etabında ise Miss Fashion TV Awards güzeli seçilecek.

FOTOĞRAFLI

Rixos Sungate'de Van Damme rüzgarıRixos Sungate'de Van Damme rüzgarıRixos Sungate'de Van Damme rüzgarı

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