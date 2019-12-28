Riyad Anlaşması'na rağmen Yemen'deki durumda değişiklik yok

Suudi Arabistan, anlaşmanın uygulanmasının garantörü oldu ancak anlaşmanın siyaset, ekonomi, askeri ve güvenlikle ilgili 29 maddesi ve ekleri kısa sürede iki taraf arasında tartışma için verimli bir malzemeye dönüştü.

Anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 2 aya yakın bir süre geçmesine rağmen Aden'deki durumda herhangi bir değişiklik görülmedi, sahada güvensizlik hüküm sürerken hükümet ve Güney Geçiş Konseyi birbirini anlaşmanın uygulanmasını engellemekle suçluyor.

Şehrin sakinleri, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında 5 Kasım'da imzalanan, Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun çökmesini önlemek için hükümetin şehre geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'na güveniyor.

Kentteki caddeler ve devlet dairelerinin önü günlük gösteri alanına dönüştü, yerel medyanın manşetinde de neredeyse her gün gösteri haberlerine yer veriliyor.

Anlaşmanın maddelerinin uygulanması için tanınan süre dolmasına rağmen sadece 1 madde uygulandı, o da hükümetin geçici başkent Aden'e geri dönmesi oldu ve bu da anlaşmada belirlenen sürenin dolmasından yaklaşık 10 gün sonra gerçekleşti.

Diğer bir durum ise hükümet güçleri ve Güney Geçiş Konseyi yanlısı güçlerin önceki yerlerine geri çekilmesini ve ağır silahlarını Suudi Arabistan'ın gözetimindeki kamplara çekmesini öngören anlaşma maddelerinin askeri ve güvenlik konularıyla ilgili kısmının uygulanmasını denetlemek üzere Suudi Arabistan güçlerinin Aden kentine ulaşması oldu.

Ancak Aden'deki Suudi Arabistan güçlerinin komutanı Mucahid el-Uteybi, Aden Üniversitesinin düzenlediği bir sempozyumda yaptığı konuşmada, anlaşmanın sahada uygulanmasının çok zor olduğunu ancak imkansız da olmadığını belirterek, ülkesinin zorlukları kararlılıkla aşacağına ve anlaşma maddelerini uygulamaya çalışacağına işaret etti.

Anlaşma her ne kadar Suudi Arabistan'a Aden'de fiili yönetici olma yetkisi verse de orada farklı bir durumla karşılaştı. Aden'deki çatışmalar ve BAE'nin oluşturduğu güçler onun önünde engel teşkil etti.