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Riyad: BM'nin Kaşıkçı raporu çelişkili

19.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna "açık çelişkiler ve temelsiz iddialar" içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Raporda Veliaht Prens'in cinayetle ilişkisinin araştırılması öneriliyordu.Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rolünün daha detaylı araştırılması yönündeki Birleşmiş Milletler raporuna tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin cinayetin arkasında olduğuna yönelik iddiaları reddeden Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr Twitter üzerinden bir dizi paylaşım yaptı.

Cubeyr'in paylaşımlarında raporda açık çelişkiler ve temelsiz suçlamalar bulunduğunu, Suudi Arabistan egemenliğine yönelik her türlü müdahalenin reddedildiğini ifade etti.

Soruşturmayı yürütme yetkisinin Suudi Arabistan yargısına ait olduğunu hatırlatan Cubeyr yargılama sürecinin bağımsız olarak işlediğini açıkladı. Cubeyr ayrıca, Suudi Arabistan liderliğine yönelik her türlü iddiayı reddettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da raporun açıklanması üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporda Veliaht Prens'in cinayetteki rolünün daha fazla araştırılması isteniyor ve ayrıca yaptırım çağrısı yapılıyor.

Altı ay süren soruşturmanın ardından Perşembe günü yayınlanan raporda, "Özel raportör, Kaşıkçı'nın kasıtlı ve önceden planlanmış bir infaz ile uluslararası hukuk çerçevesinde Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazın mağduru olduğu sonucuna vardı" ifadesi yer aldı.

Raporda cinayetten kimin sorumlu olduğuna dair bir tespit bulunmuyor. Ancak daha fazla araştırılma yapılması için yeterli delil olduğu vurgulanıyor.

DW,dpa/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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