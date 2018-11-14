Riyad Büyükelçiliğine eski CENTCOM komutanı

Türkiye'nin de Irak savaşı döneminden tanıdığı bir isim olan Abizaid'i, Kaşıkçı krizi nedeniyle zorlu bir görev bekliyor.ABD Başkanı Donald Trump, Washington-Riyad hattında Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tansiyonun yükseldiği bir dönemde kritik bir atama önerisinde bulundu. Trump, Riyad Büyükelçiliği görevine emekli orgeneral John Abizaid'i aday gösterdi.

Abizaid, 2003'teki Irak işgalinden kısa süre sonra ABD'nin Ortadoğu'daki güçlerinden sorumlu olan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın başına geçmişti. Irak savaşının şekillenmesinde önemli rol oynayan Abizaid, 2007 yılına kadar Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı olarak görev yaptı.

Abizaid, Irak savaşı sırasındaki görevi nedeniyle Türkiye'de de yakından tanınan bir isim. Merkez Kuvvetler Komutanı olarak Ocak 2005'te Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nden savaş sırasında daha fazla faydalanması talebinde bulunmuştu. Türkiye'nin ABD'den Kuzey Irak'taki PKK unsurlarına yönelik askeri operasyon talebi içinde olduğu bir dönemde gerçekleşen ziyaret, Ankara'nın beklentilerini boşa çıkarmıştı.