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  4. Riyad'da tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede

Riyad'da tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede

11.11.2024 15:07
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11.11.2024 15:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Suriye Devlet Başkanı Esad da aynı toplantıya katılmak için Riyad'a geldi. İki lider yıllar sonra aynı karede görülürken, Erdoğan ile Esad'ın burada görüşüp görüşmeyeceğine yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

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ERDOĞAN'I RİYAD EMİRİ KARŞILADI

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud karşıladı.

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ESAD DA ZİRVEYE KATILMAK İÇİN RİYAD'A GELDİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad zirveye katılmak üzere Riyad'a geldi. Burada dikkat çeken bir an yaşandı.

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YILLAR SONRA AYNI KAREDELER

Uzun zamandır bir arada görünmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad, yıllar sonra aynı karede görüldü.

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GÖRÜŞME OLACAK MI?

İkili arasında herhangi bir görüşme olup olmayacağı merak konusu olurken, şu ana kadar konu özelinde herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Öte yandan Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a geldi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Cumhurbaşkanı Riyad Recep Tayyip Erdoğan Beşar Esad
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