Riyad hava sahasını BAE-İsrail uçuşlarına açtı

Riyad, hava sahasını BAE’den kalkan ve BAE’ye inen tüm uçuşlara açtığını açıkladı. Bu karar, İsrail uçuşlarına da izin çıktığı anlamına geliyor.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ilk doğrudan uçuşun gerçekleşmesinden iki gün sonra, Suudi Arabistan uçuş sahasını BAE’nin sınırsız kullanımına açtığını duyurdu. Suudi Arabistan sivil havacılık kurumundan çarşamba günü yapılan açıklamada, BAE’nin bu yöndeki resmi başvurusu üzerine, "BAE’ye ve BAE’den diğer ülkelere uçuşların Suudi hava sahasını kullanmalarına" izin verildiği bildirildi.

Açıklama kapsamında İsrail’in adı açıkça anılmasa da, yeni kararla birlikte Riyad, İsrail’e ve İsrail’den uçuşlara da yeşil ışık yakılmış oluyor. Pazartesi günü ilk kez bir İsrail yolcu uçağı, Suudi hava sahasından geçerek Abu Dabi'ye uçmuştu. BAE ve İsrail arasındaki ilk aktarmasız uçuşta büyük bir İsrail delegasyonunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de yer almıştı. Suudi Arabistan'ın izni sayesinde İsrail ile BAE arasındaki uçuş süresi yarı yarıya azalarak üç saate düşüyor..