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"Riyad, muhalifleri susturmak için Twitter'ı kullanıyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gözetiminde kurulan bir sosyal medya ekibinin, ülke dışında yaşayan muhalifleri susturmak için Twitter'da kampanyalar düzenlediğini iddia etti - Haberde, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da en önemli hedefler arasında yer aldığı ileri sürüldü

NEW YORK (AA) - ABD basınında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gözetiminde Riyad'da kurulan bir sosyal medya ekibinin, ülke dışında yaşayan muhaliflerin sesini bastırmak için Twitter'da kampanyalar düzenlediği ve öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en önemli hedefler arasında yer aldığı iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan "Suudilerin imaj yapıcıları: Bir trol ordusu ve Twitter'daki bir köstebek" başlıklı haberde Suudi yönetimi, ülke dışında yaşayan muhalif isimleri sosyal medya mecralarından susturmak için operasyonlar yapmakla suçlandı.

Riyad'da Suudi Veliaht Prens bin Selman gözetiminde kurulduğu ve bin Selman'ın yardımcılarından Suud el-Kahtani'nin yönettiği iddia edilen sosyal medya ekibinde yüzlerce kişinin görev aldığı ileri sürüldü.

El-Kahtani'nin, bin Selman'ın medya operasyonlarını yürüttüğü ve sosyal medya ekibi içinde "trol ustası" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

- "Kaşıkçı, en önemli hedeflerden biriydi"

Haberini, söz konusu firmanın işleyişi hakkında bilgi sahibi olan 7 kişiyle yaptığı görüşmelere dayandıran NYT, bu sosyal medya ekibinin hedef aldığı en önemli kişilerden birinin de konsoloslukta öldürülen Cemal Kaşıkçı olduğunu ifade etti.

Haberde, Riyad'daki sosyal medya ekibinin Twitter üzerinden yürüttüğü "operasyonlara", 2013 yılında Twitter'a giren Ali el-Zebara adlı Suudi vatandaşının da destek verdiği ileri sürüldü.

- Twitter'da "köstebek" iddiası

Ali el-Zebara'nın Twitter'da kısa süre içinde mühendis olarak yükseldiği, birçok hesapla ilgili kişisel bilgilere erişim hakkı kazandığı ve bu yolla Riyad'a muhalif bazı isimlerle ilgili bilgileri kendi ülkesinin istihbarat unsurlarına aktardığı iddia edildi.

ABD istihbaratının bu kişiyle ilgili şüphelerini Twitter'a iletmesinin ardından firmanın el-Zebara'yı idari izne çıkardığı, hakkında soruşturma yürüttüğü ve net bir delil bulamamasına karşın 2015 yılının aralık ayında görevine son verdiği kaydedildi. Ülkesine dönen el-Zebara'nın, hemen ardından Suudi yönetimi için çalışmaya başladığı bilgisine de yer verildi.

Twitter, kısa süre önce Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajlar yaydığını tespit ettiği çok sayıda "bot" hesabı kapattığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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