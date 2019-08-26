RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemenlileri Aden'deki çatışmaları sonlandırmaya ve diyalog sürecine dönmeye çağırdı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Riyad ile Abu Dabi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Yemen'in güneyindeki Aden'de yaşanan olayların ve yaşanan siyasi gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiği" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aden'deki çatışmaların sonlandırılması için koalisyon güçlerinin oluşturduğu ortak komiteyle tam bir iş birliği yapılmalı. Aden olaylarının ardından ülkenin güney vilayetlerinin bir kısmında yaşanan olayların yansımaları ve sebeplerinin ele alınması adına Suudi Arabistan'ın davet ettiği Cidde diyalog görüşmelerine ivedilikle katılım gösterilmeli."

- BAE'ye yönelik suçlamalar reddedildi

Ortak açıklamada ayrıca Aden'deki olaylar kapsamında BAE'yi hedef alan suçlamalar reddedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden, Şebve ve Ebyen'de istikrar ve güvenliği sağlamak için "BAE'deki kardeşleriyle birlikte çalıştıklarını" aktardı.