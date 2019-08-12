Riyad ve Doha İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan ve Katar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerle birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisinin Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırmasını kınadı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Riyad yönetimi, işgalci İsrail güçlerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek orada ibadet eden Müslümanlara saldırmasını kınadı. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan haberde, uluslararası topluma "Müslümanların duygularını kışkırtan ve kardeş Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının korunması" çağrısında bulunuldu. - Uluslararası toplum harekete geçmeli Katar da onlarca Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesi ve işgalci İsrail güçlerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde orada ibadet eden Müslümanlara saldırmasını en güçlü şiddetle kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıyla dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularının incitildiği ve provoke edildiği kaydedildi. Kardeş Filistin halkı ve Mescid-i Aksa'ya karşı süregelen İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Katar'ın Filistin meselesine ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdiği destek yinelendi. - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aksa'daki Filistinlilere saldırı Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talebinde bulunan Fanatik Yahudiler dün gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.