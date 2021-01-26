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Riyad’da patlama sesi

26.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da patlama sesi duyulmasının ardından füze saldırısı gerçekleştirildiği, saldırının püskürtüldüğü öne sürüldü.Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da patlama sesi duyuldu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da patlama sesi duyulmasının ardından füze saldırısı gerçekleştirildiği, saldırının püskürtüldüğü öne sürüldü.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da patlama sesi duyuldu. Yerel basın, başkente yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Füzelerin Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından püskürtüldüğü aktarıldı. Bu esnada şiddetli patlama sesi duyulduğu ifade edildi.
Öte yandan Suudi Arabistan, 2015 yılından bu yana Yemen’de Suudi Arabistan liderliğinde Arap koalisyonu kurulması ile Husiler tarafından defalarca hedef alınmıştı.

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