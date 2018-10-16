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Riyad'daki yatırım konferansından çekilenlerin sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın geçen yıl büyük umutlarla başlattığı FII konferansına katılmaktan vazgeçenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor - Amerikan teknoloji devi Google’ın CEO'su Diane Greene, "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferanstan çekildiğini açıklayan son isim oldu - Konferanstan çekilen diğer isimler arasında ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in CEO’su Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink ve Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’in kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee da bulunuyor - New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan basın kurumları arasında yer alıyor

WASHINGTON (AA) – Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair şüphelerin güçlenmesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde Riyad’ta düzenlenmesi planlanan "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansından çekilenlere yeni isimlerin eklenmesine neden oldu.

Suudi Arabistan'ın geçen yıl büyük umutlarla başlattığı FII konferansına katılmaktan vazgeçenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Amerikan teknoloji devi Google’ın Üst Yöneticisi (CEO) Diane Greene, "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferanstan çekildiğini açıklayan son isim oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan konferanstan bu hafta çekilen diğer isimler arasında ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in CEO’su Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink ve Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman da yer aldı.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’in kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacağını açıklayan diğer isimler oldu.

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- Önde gelen basın kuruluşları sponsorluklarını çekti

İş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra uluslararası basın kuruluşları da konferanstan desteğini çekmeye devam ediyor.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

Hala sponsorlar arasında kalmaya devam eden Amerikalı basın kuruluşu Fox ise Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı.

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- ABD Hazine Bakanı henüz kararını vermedi

Konferansa hala katılmayı planlayan hükümet yetkilileri arasında ise ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dikkati çekiyor.

Hazine Bakanlığından bir yetkili, hafta sonu yaptığı açıklamada, bakanlık yetkililerinin Kaşıkçı'nın akıbeti hakkındaki gelişmeleri takip edeceklerini ve konferansa katılım konusunda buna göre bir değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek söz konusu konferans, ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ülkesinin, petrole bağlılığının bitirilmesi için 2030 Vizyonunun vitrine çıkarılması için planlanmıştı.

Konferansın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Geleceğe Yatırım Girişimi Suudi Arabistan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

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