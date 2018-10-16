Riyad'daki yatırım konferansından çekilenlerin sayısı artıyor

WASHINGTON (AA) – Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair şüphelerin güçlenmesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde Riyad’ta düzenlenmesi planlanan "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansından çekilenlere yeni isimlerin eklenmesine neden oldu.

Suudi Arabistan'ın geçen yıl büyük umutlarla başlattığı FII konferansına katılmaktan vazgeçenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Amerikan teknoloji devi Google’ın Üst Yöneticisi (CEO) Diane Greene, "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferanstan çekildiğini açıklayan son isim oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan konferanstan bu hafta çekilen diğer isimler arasında ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in CEO’su Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink ve Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman da yer aldı.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’in kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacağını açıklayan diğer isimler oldu.