ABU DABİ (AA) - Suudi Arabistan, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulmasına ilişkin uluslararası meşru kararların uygulanmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın Arap Birliği Temsilcisi Usame Nakli, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 5'inci Stratejik Siyasi Diyalog ile 16'ncı Arap-Çin İşbirliği Forumu toplantılarındaki konuşmasında, Filistin'in temel Arap meselesi olduğunu ve bu bağlamda ülkesinin stratejik bir Arap seçeneği olarak Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı bir barışın önemine dikkati çektiğini belirtti.

İsrail'in gerçekleri değiştirmeyi ve iki devletli çözümü baltalamayı hedefleyen tek taraflı adımlarını kabul etmediklerini belirten Nakli, Filistin topraklarına el konulması ve İsrail'in yerleşim birimlerinin durdurulmasına ilişkin uluslararası meşru kararların uygulanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 30 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açıldığını duyurmuştu. Yeni konutların Doğu Kudüs'teki "Ramot" ve "Pisgat Ze'ev" yerleşim birimlerinde inşa edileceği belirtilmişti.