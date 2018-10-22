HABER

Riyad'dan Kaşıkçı ailesine taziye mesajı

22.10.2018 08:58 | Son Güncelleme

Suudi kraliyet ailesi, Türkiye'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine taziyede bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayete kurban gittiğini kabul eden Suudi yönetimi adına Kral ve Veliaht Prens, kaybolmasının üzerinden 19 gün geçen Kaşıkçı'nın ailesine taziyede bulundu.

Suudi Arabistan haber ajansı Spa Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un Kaşıkçı ailesiyle telefonla görüştüğünü bildirdi. Yine Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da Kaşıkçı ailesine telefonla taziyelerini ilettiği haber verildi. Ajans haberinde görüşmelerin içeriği ile ilgili bilgi verilmezken, Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salih Kaşıkçı'nın taziyeler için teşekkür ettiğine de yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi yaparak, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı ele aldıkları bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ikili görüşmede olayın detaylı şekilde aydınlatılmasını talep etti.

Cesedin yeri bilinmiyor

Suudi Arabistan yönetimi yoğun uluslararası baskılar karşısında Cumartesi gecesi Cemal Kaşıkçı'nın iki hafta önce İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü açıklamıştı. Riyad yönetiminin Batı ülkeleri tarafından inandırıcı bulunmayan ifadesine göre, Kaşıkçı Konsoloslukta çıkan kavga sırasında hayatını kaybetmişti. Suudi yönetimi olayla ilgisi görülen 18 kişinin tutuklandığını ve veliaht prens Muhammed bir Salman'ın iki yakın danışmanının görevden alındığını duyurdu.

Türk makamları ise Cemal Kaşıkçı'nın özel olarak İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timi tarafından işkenceye edildikten sonra öldürülüp cesedinin parçalanmış olmasından şüphe ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerini bilmediklerini söyledi.

DW, dpa, rtr /AG,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERLezzetli bir şekerparenin püf noktalarıLezzetli bir şekerparenin püf noktaları
Merkel Suudilere silah ihracatının durdurulmasını istiyorMerkel Suudilere silah ihracatının durdurulmasını istiyor
ABD'de 'Cemal Kaşıkçı' çıkışı: En ahlaksız hükümet ABD'de 'Cemal Kaşıkçı' çıkışı: En ahlaksız hükümet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

ABD'de 'Cemal Kaşıkçı' çıkışı: En ahlaksız hükümet

ABD'de 'Cemal Kaşıkçı' çıkışı: En ahlaksız hükümet

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bin 256'ya yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bin 256'ya yükseldi

ABD'li senatörlerden 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

ABD'li senatörlerden 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!

Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.