Riyad'dan petrol üretimine bir milyon varillik kısıntı çağrısı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih piyasanın dengelenmesi açısından dünya genelinde günlük petrol üretiminde Ekim ayı seviyesi üzerinden bir milyon varillik kısıntıya gidilmesi çağrısı yaptı.

Falih, dünya petrol üretimiyle ilgili muhtemel bir resmi kararın Aralık ayı başında Viyana'da yapılacak olan ve OPEC ülkeleri ile OPEC dışından ülkeleri bir araya getiren zirvede alınacağını söyledi. Petrol üreticilerinin o zamana kadar piyasayı değerlendireceğini söyleyen Falih, "Ancak günlük bir milyon varil kısmamız gerekiyorsa bu yapılacaktır" dedi.

Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu 15 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) tek başına dünya genelindeki üretimin üçte birinden fazlasını karşılıyor.

Riyad yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada Aralık ayında günlük petrol üretim miktarını 500 bin varil azaltacağını bildirmişti.

Rusya temkinli

Dünyanın önde gelen bir başka petrol üreticisi Rusya'dan ise temkinli bir açıklama geldi. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, sadece üretimin düşürülmesine odaklanılmaması gerektiğini belirterek "Tek hedef azaltmak ya da azaltmamak değildir" dedi. Novak, "Piyasanın nasıl geliştiğini görmek için beklememiz gerekiyor. Çünkü nihai hedefimiz piyasa istikrarı" diye konuştu.