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Riyad'dan petrol üretimine bir milyon varillik kısıntı çağrısı

12.11.2018 19:55 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih, petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçilmesi için dünya genelinde günlük üretiminin 1 milyon varil azaltılması çağrısı yaptı.

Riyad'dan petrol üretimine bir milyon varillik kısıntı çağrısı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih piyasanın dengelenmesi açısından dünya genelinde günlük petrol üretiminde Ekim ayı seviyesi üzerinden bir milyon varillik kısıntıya gidilmesi çağrısı yaptı.

Falih, dünya petrol üretimiyle ilgili muhtemel bir resmi kararın Aralık ayı başında Viyana'da yapılacak olan ve OPEC ülkeleri ile OPEC dışından ülkeleri bir araya getiren zirvede alınacağını söyledi. Petrol üreticilerinin o zamana kadar piyasayı değerlendireceğini söyleyen Falih, "Ancak günlük bir milyon varil kısmamız gerekiyorsa bu yapılacaktır" dedi.

Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu 15 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) tek başına dünya genelindeki üretimin üçte birinden fazlasını karşılıyor.

Riyad yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada Aralık ayında günlük petrol üretim miktarını 500 bin varil azaltacağını bildirmişti.

Rusya temkinli

Dünyanın önde gelen bir başka petrol üreticisi Rusya'dan ise temkinli bir açıklama geldi. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, sadece üretimin düşürülmesine odaklanılmaması gerektiğini belirterek "Tek hedef azaltmak ya da azaltmamak değildir" dedi. Novak, "Piyasanın nasıl geliştiğini görmek için beklememiz gerekiyor. Çünkü nihai hedefimiz piyasa istikrarı" diye konuştu.

Petrol fiyatları üretimdeki fazlalık ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının etkisinin beklenenden az olacağının işaretleriyle geçen aya kıyasla yüzde 20 düşmüş, ancak Suudi Arabistan'ın Aralık ayı üretimine dair açıklamasının ardından Pazartesi günü yüzde 2 değer kazanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Süheyl el Mazruey ise, piyasayı dengelemek için stratejik değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirterek aşırı tepki vermemek gerektiğini söyledi.

OPEC üyelerinden Irak'ın Enerji Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad da, petrol piyasasını dengeleyecek ve istikrar sağlayacak bir karar beklentisinde olduklarını dile getirdi.

Ham petrol varil fiyatı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek Cuma günü 70 dolara inmişti. Batı Teksas petrolü (WTI) ise son 9 ayın en düşük seviyesine inerek Cuma günü 60 dolardan işlem görmüştü.

AFP/ GY, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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