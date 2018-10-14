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Riyad’dan Trump’a Yanıt: ‘Tehditlere Karşılık Veririz’

14.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Başkan Donald Trump’ın muhalif Suudi yazar Cemal Kaşıkçı konusundaki uyarılarının ardından tehditlere karşılık vereceği açıklamasını yaptı

Riyad’dan Trump’a Yanıt: ‘Tehditlere Karşılık Veririz’

Suudi Arabistan, Başkan Donald Trump’ın Suudi muhalif yazar Cemal kaşıkçı uyarısıyla birlikte piyasalarda yaşanan düşüşün ardından kendisine karşı yapılan tehditlere karşılık vereceğini söyledi.

Suudi basın ajansı tarafından yapılan açıklamada ‘‘Krallık, ekonomik yaptırım, siyasi baskı ve yalan suçlamalar şeklindeki tehditleri ve kendisine yönelik karalama girişimlerini tamamen reddediyor. Krallık ayrıca bu yönde eyleme geçenlere misliyle yanıt verceğini bildiriyor. Krallığın ekonomisi küresel ekonomi içinde etki sahibidir ve hayati öneme sahiptir’’ ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, açıklamayı Riyad borsasının yüzde 7 düşüş yaşamasının ardından yaptı. 186 hisseden 182’si değer kaybetti. Borsa biraz toparlanarak günü yüzde 3,5’luk düşüşle tamamladı.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’deİstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamıyor.

Sert bir ceza uygulayacağız

Başkan Trump eğer gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürüldüğü belirlenirse Suudi Arabistan’a bunun karşılığında sert bir ceza uygulayacağını söylemişti.

Trump’ın CBS televizyonundaki “60 Dakika” programına verdiği demeçte “Sonuna kadar gideceğiz ve sert bir ceza olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, “Henüz ne olduğunu kimse bilmiyor ama büyük ihtimalle neler olduğunu öğreneceğiz. Trump ayrıca eğer Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman verdiyse Amerika’nın buna çok üzüleceğini ve öfkeleneceğini söylemişti.

Röportajda sık sık Suudilerle iş ilişkilerinden söz eden Trump, söz konusu cezanın ne olacağı konusunda ayrıntı vermedi ama, Suudilere silah satışının durdurulmayacağını belirtmiş ve “(Amerikalıların) işlerine zarar vermek istemiyorum” demişti.

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