"Riyad'ın imajı çöktü"

Alacakaranlıklar dünyası böyledir. Şaibeli çevrelere yanaşanlar onların sadakatine bel bağlayamaz. Tıpkı Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gidip İstanbul'daki Konsoloslukta Suudi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüklerinden şüphe duyulan 15 kişilik özel ekiptekiler gibi. Olayın bu kadar büyüyeceğini suçu tezgâhlayanlar bile muhtemelen tahmin edememişti. Amerikan medyasının haberlerine göre tüm dünyadan gelen tepkiler ve ABD'nin yoğun baskısı üzerine Suudi Arabistan yönetimi dünya kamuoyuna bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Bu açıklamanın en önemli ögelerinden biri ise Kraliyet ailesinin işlenen suçla hiçbir ilgisi olmadığı. Yani birkaç karanlık adam bir araya gelip kendiliklerinden İstanbul'a giderek cinayet işlemiş. Olaydan haberi olmayan Kraliyet ailesi de infial içinde! Olaya karışanlardan hesap sorulacak... Bu senaryoyu Mafya uzmanı bir yazar bile akıl edemezdi. "Haydut katil" Suudiler dışında büyük skandalın Suudi versiyonuna inanan en azından bir kişi var: O da ABD Başkanı Donald Trump. Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefon görüşmesinin ardından cinayetin "haydut katiller" tarafından işlenmiş gibi göründüğünü, Suudi Kraliyet ailesinin olayda dahli bulunduğuna dair suçlamaları "çok kesin bir şekilde" reddettiğini söylemiş, Suudilerin suyuna gitmişti.

Amerikan gizli servisleri ise Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasını farklı yorumluyor. Medya haberlerine göre Amerikan istihbaratı Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a kaçırmayı planlayan Suudi yetkililerinin telefon konuşmalarını dinlemişti. Gizli servis uzmanları en azından veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın olaydan haberdar olması gerektiğine inanıyorlar. Veliaht prensin politikaları Veliaht prensin imajı artık dünya kamuoyu önünde de zedelenmiş oldu. Bunun şaşılacak bir yanı yok. Aksine Kaşıkçı olayı, makama gelişini izleyen kısa süre içinde çok kereler aşırı alaycı ve acımasız uygulamalarıyla göze batan bir muktedirin siyasi kariyerindeki doruk noktalarından birini oluşturuyor. Veliaht prens küçük Emirliğin siyasi adımlarını beğenmediği için Katar'ı ablukaya aldırtmıştı. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre bu yılın Ağustos ayına kadar 5 bin 600 kişinin öldüğü, 10 bin 400 sivilin yaralandığı ve 12 milyonun Suudi ablukası yüzünden açlıktan ölme tehlikesiyle burun buruna geldiği Arap dünyasının en fakir ülkesi Yemen'i hedef alan hava savaşının sorumlusu da veliaht prenstir.