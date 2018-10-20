Riyad’ın Kaşıkçı açıklamasına dünyadan tepkiler

Almanya’da muhalefet Riyad’a yaptırım uygulanmasını talep etti.Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da 2 Ekim'de gittiği konsoloslukta çıkan kavgada hayatını kaybettiğine ilişkin açıklamasına dünya genelinde siyasilerden tepki geliyor.

Almanya'da muhalefetten siyasiler, gazetecinin akıbetine ilişkin yapılan açıklamayı şüpheli bulduklarını belirtirken, bazı politikacılar sorumlulara yaptırım uygulanmasını talep etti. Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Alexander Graf Lambsdorff, "olayın tam anlamıyla aydınlatılması için uluslararası toplumun baskıyı artırması gerektiğini" söyledi.

Riyad'ın olaya ilişkin açıklamasını "samimiyetsiz" olarak nitelendiren Yeşiller partisinin Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da "Saray'ın kamuoyunu bu derece aptal yerine koyması inanılır gibi değil" diye konuştu.

Veliaht Prens'e yaptırım talebi

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sevim Dağdelen de Kaşıkçı'nın bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "olayın baş sorumlusu" olarak nitelendirdi. Nouripour ve Dağdelen, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurması için çağrı yaparken, Dağdelen Veliaht Prens ve diğer sorumlulara yaptırım da uygulanması gerektiğini söyledi.