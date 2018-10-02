Riyal Değer Kazanınca Halk Döviz Bürolarına Akın Etti

Yükselen petrol fiyatları da İran ekonomisine ilişkin umutları arttırdı. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolardan işlem görüyor. Bazı analistler yıl sonuna kadar petrolün varil başına fiyatının 100 doları bulabileceği kanısında.

Bazı analistler riyaldeki değer artışını İran Merkez Bankası’nın riyali desteklemek için müdahale etmesine ve yurtdışından dövizle yapılan ithalata bağlıyor.

Riyaldeki değer artışının kalıcı olup-olmadığı net değil. Çünkü Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarının ikinci kısmı Kasım ayında devreye girecek. Bu yaptırımlar da İran’ın petrol ve doğalgaz sektörünü hedef alacak.

Başkent Tahran’da döviz bürolarında 1 dolar, 135.000 riyalden işlem gördü. Bir gün öncesinde 1 dolar 170.000 İran riyali ediyordu. Son dönemde 190.000’e kadar çıktığı da oldu.

İran devlet televizyonu Pazartesi gece saatlerinde dolarlarını bozdurmak için döviz bürolarına akın edenlerin görüntülerine yer verdi. Riyaldeki değer kaybıyla İranlılar dolar ve Euro satın almış, riyaldeki değer kaybı daha da artmıştı. Bundan bir yıl önce 1 dolar yaklaşık 39.000 riyal ediyordu.

İran polisi sokaklarda karaborsada döviz ticareti yapanlara ve internet üzerinden döviz alım satımı yapanlara da müdahalede bulundu.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi “15 internet sitesinin yöneticisi ya uyarı için çağrıldı ya da gözaltına alındı” dedi.

Riyal’deki değer artışı kalıcı mı?

İranlı girişimci Pedaram Soltani riyaldeki ani değer artışını Merkez Bankası müdahalesine bağlıyor. Soltani, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, “Dövizdeki artışı yeniden bekleyip görmek gerekir. Merkez Bankası arz ve talebin fiyatı belirlemesine izin vermeli” diye yazdı.

İran’da sertlik yanlısı Kaynak gazetesi ise yolsuzlukla mücadele kapsamında görülen davaların ülke ekonomisini güçlendirdiğini yazdı. Kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kapsamında bir yasa tasarısı da İran meclisinin gündeminde. Söz konusu yasa tasarısı yabancı yatırımcıya güven verebilir ve uluslararası yaptırımları de bir nebze rahatlatabilir.